Рекорд легендарного Усейна Болта "побила" Брітні Спірс

Популярна американська співачка Брітні Спірс заявила, що побила рекорд легендарного ямайського бігуна Усейна Болта, який є восьмиразовим олімпійським чемпіоном і 11-разовим чемпіоном світу.

На своїй сторінці в Instagram Брітні похвалилася досягненням на 100-метрівці, 5,97 секунди.

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За її словами, вона зазвичай бігала за 6 або 7, і навіть в перший раз за 9 секунд. Більш того, виходячи зі слів Брітні, вона ще й побила 32-річний світовий рекорд у жінок: американка Флоренс Гріффіт-Джойнер пробігла 100-метрівку за 10,49 секунди. Зазначимо, що Спірс вже видалила цю публікацію в Instagram.

Нагадаємо, Усейн Болт завершив легкоатлетичну кар'єру після чемпіонату світу 2017 року. Він є чинним рекордсменом планети в бігу на дистанції 100 метрів (9,58 секунди) і 200 метрів (19,19 секунди).

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