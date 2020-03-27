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Рекорд легендарного Усейна Болта "побила" Брітні Спірс
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Популярна американська співачка Брітні Спірс заявила, що побила рекорд легендарного ямайського бігуна Усейна Болта, який є восьмиразовим олімпійським чемпіоном і 11-разовим чемпіоном світу.
На своїй сторінці в Instagram Брітні похвалилася досягненням на 100-метрівці, 5,97 секунди.
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За її словами, вона зазвичай бігала за 6 або 7, і навіть в перший раз за 9 секунд. Більш того, виходячи зі слів Брітні, вона ще й побила 32-річний світовий рекорд у жінок: американка Флоренс Гріффіт-Джойнер пробігла 100-метрівку за 10,49 секунди. Зазначимо, що Спірс вже видалила цю публікацію в Instagram.
Нагадаємо, Усейн Болт завершив легкоатлетичну кар'єру після чемпіонату світу 2017 року. Він є чинним рекордсменом планети в бігу на дистанції 100 метрів (9,58 секунди) і 200 метрів (19,19 секунди).
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