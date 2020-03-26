Дружина екскапітана Динамо розвеселила мережу безсоромним відео

Епатажна дружина Ірина екскапітана "Динамо" Миколи Морозюка виклала в мережу нове відео.

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Різеспора", Ірина активно веде свій Instagram і частенько тішить шанувальників пікантними фотографіями та відео, зазвичай, вкрай відвертими.

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Так і цього разу вона опублікувала своє відео, на якому з'явилася у доволі неоднозначному образі. Схоже, Іра вирішила розважитися, сидячи на карантині, і придумала собі заняття. Як видно, перед камерою вона з'явилася в домашньому одязі – білих спортивних штанях і короткій чорній футболці. При цьому вона самовіддано намагається влучити рулоном паперових рушників в стійку. Виходить у неї це вкрай невдало, хоча дівчина міняє пози, і навіть залізла на комод, намагаючись влучити в ціль.

У підписі до публікації Ірина Морозюк написала: "Покажіть мені свій карантинний настрій".

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