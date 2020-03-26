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Карантин Коронавірус

MARUV застрягла в Росії і обматюкала українське консульство: відео 18+

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Українська співачка MARUV застрягла в Росії через карантин і вилаяла українське консульство в РФ. Гнівне відеозвернення зірка опублікувала в Instagram.

Анна Корсун заявила, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше. Зараз через закриття кордонів співачка, як і тисячі інших українців, не може повернутися додому. Також зірка зазначила, що в консульстві їй нібито заявили, що "всі, хто хотів, вже виїхали".

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MARUV вилаяла українське консульство в РФ, звинувативши його працівників в упередженому ставленні та в тому, що вони нібито не достатньо їй допомагають. При цьому співачка не стримувала емоцій. Також зірка висловилася про можливість передачі коронавірусу тваринами, заявивши, що це неправда.

Увага: нецензурна лексика!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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