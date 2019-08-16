Рекламу електричного Volkswagen заборонили через гендерні стереотипи

Британський Комітет рекламних стандартів (Advertising Standards Authority) заборонив нову рекламу електрокара Volkswagen e-Golf. За кілька днів трансляції на відеоролик було подано три скарги, тому регулятор прийшов до висновку, що реклама може образити жінок.

Актуальне рекламне законодавство набуло чинності у Великобританії у червні, причому нововведення покликані не допустити демонстрацію гендерних стереотипів з екранів.

І ще: Зручно чи ні: британка створила стільці для жінок і чоловіків

На думку регулятора, Volkswagen показує чоловіків в амплуа туристів, спортсменів і астронавтів, а жінці відводиться посередня роль.

У рекламі жінки займаються приготуванням бутербродів, пранням білизни та доглядом за дитиною, що є яскравим прикладом стереотипів. Пояснення німецького автовиробника, що "жінка виконує не менш важливу і складну роботу, ніж чоловіки в космосі" не задовольнили комісію. Так що Volkswagen, ймовірно, доведеться знімати новий ролик для просування електричного Golf у Великобританії.

У 2018 році Британський Комітет рекламних стандартів заборонив ролик BMW, присвячений системі повного приводу XDrive. Невдоволення ASA викликав ковзаючий по бруду X5, вид якого "потурає швидкому, небезпечному та безвідповідальному водінню".

Читайте також: Жінкам у Саудівській Аравії нарешті дозволили подорожувати без чоловіків