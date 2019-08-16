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Рекламу електричного Volkswagen заборонили через гендерні стереотипи

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Компанія Volkswagen вляпалася у гендерний скандал - фото 1
Компанія Volkswagen вляпалася у гендерний скандал

Британський Комітет рекламних стандартів (Advertising Standards Authority) заборонив нову рекламу електрокара Volkswagen e-Golf. За кілька днів трансляції на відеоролик було подано три скарги, тому регулятор прийшов до висновку, що реклама може образити жінок.

Актуальне рекламне законодавство набуло чинності у Великобританії у червні, причому нововведення покликані не допустити демонстрацію гендерних стереотипів з екранів.

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На думку регулятора, Volkswagen показує чоловіків в амплуа туристів, спортсменів і астронавтів, а жінці відводиться посередня роль.

У рекламі жінки займаються приготуванням бутербродів, пранням білизни та доглядом за дитиною, що є яскравим прикладом стереотипів. Пояснення німецького автовиробника, що "жінка виконує не менш важливу і складну роботу, ніж чоловіки в космосі" не задовольнили комісію. Так що Volkswagen, ймовірно, доведеться знімати новий ролик для просування електричного Golf у Великобританії.

У 2018 році Британський Комітет рекламних стандартів заборонив ролик BMW, присвячений системі повного приводу XDrive. Невдоволення ASA викликав ковзаючий по бруду X5, вид якого "потурає швидкому, небезпечному та безвідповідальному водінню".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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