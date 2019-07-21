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Зручно чи ні: британка створила стільці для жінок і чоловіків

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Зручно чи ні: британка створила стільці для жінок і чоловіків - фото 1

Студенка з Англії Лайла Лорел вирішила креативно позбутись менспредингу, а саме звички чоловіків сидіти розвальцем. Для цього дівчина створила спеціальні стільці і для сильної, і для прекрасно статі. Виглядає доволі незвичайно.

Студентка Університету Брайтона у рамках своєї дипломної роботи створила проєкт "Рішення проти менспрендингу" (A Solution for Manspreading), розробивши трикутний стілець для чоловіків.

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Річ у тому, що така форма не дозволяє розкинути ноги, а от "жіночий" стілець працює навпаки через випуклість на сидінні. І поки в мережі намагаються зрозуміти, чи справді це зручно і може змінити проблему у транспорті, то Лайла отримала нагороду Belmond Award для нових талантів.

Laila Laurel - фото 342317
Laila Laurel
Laila Laurel - фото 342316
Laila Laurel
Laila Laurel - фото 342318
Laila Laurel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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