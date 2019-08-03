Жінкам у Саудівській Аравії нарешті дозволили подорожувати без чоловіків

У Саудівській Аравії жінкам дозволили отримувати паспорт та здійснювати поїздки за кордон без дозволу опікунів. Це черговий крок до зрівняння прав жінок і чоловіків у цій країні.

Повідомляється, що спеціальні законодавчі органи схвалили поправки, внесені до Положення про цивільний статус і правила отримання проїзних документів.

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Тепер жінки, котрі досягли 21 року, можуть самостійно отримати паспорт і відправитися за кордон. Дозвіл опікуна для цього більше не потрібен. Це зрівнює в правах саудівських жінок і чоловіків.

Згідно з новими правками, жінка може сама повідомити про шлюб, розлучення, народження дитини (раніше закон говорив, що це повинен зробити батько дитини або найближчий родич чоловічої статі, котрому вже виповнилося 18 років), отримати сімейний регістр і заявити про смерть.

Тепер саудівські жінки можуть подорожувати самостійно

Нагадаємо, торік саудівські жінки отримали можливість самостійно водити машину, працювати нотаріусами та навіть літати.

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