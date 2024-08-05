Рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту

Американське рейтингове агентство Standard&Poor’s 2 серпня знизило кредитний рейтинг України до "вибіркового дефолту" (SD). Причиною стало те, що охоплена війною країна не виплатила купон за облігаціями.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

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Уряд України вирішив призупинити виплати за облігаціями до реструктуризації. З цією метою уряд не виконав платіж купонного доходу за єврооблігаціями на 2026 рік, який мав відбутися 1 серпня 2024 року.

S&P також не очікує отримання платежу протягом десяти робочих днів, передбачених угодою.

Ми знизили наші довгострокові та короткострокові рейтинги в іноземній валюті (FC) України до "SD/SD" (вибірковий дефолт) з "CC". Ми також знизили рейтинг єврооблігацій 2026 року з "CC" до "D" (дефолт), – йдеться у повідомленні агентства.

Водночас S&P підтвердило суверенні рейтинги в національній валюті (LC) "CCC+/C" і "uaBB" за національною шкалою.

Ми розуміємо, що державний борг України, деномінований у гривні, не підлягає реструктуризації. Прогноз рейтингу LC – стабільний, – додало агентство.

В S&P очікують підвищення довгострокового рейтингу України в іноземній валюті після того, як вона завершить планований обмін боргу. Реструктуризація єврооблігацій передбачає списання 37% основної суми, зменшення відсотків та продовження термінів погашення.

Агентство також вважає, що економіка України не відновиться до довоєнного рівня в межах прогнозного періоду до 2027 року.

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