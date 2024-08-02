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На воду спустили другий український корвет "Гетьман Іван Виговський"
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Корвет "Гетьман Іван Виговський", що будується в Туреччині для ВМС України, 1 серпня урочисто спустили на воду. Він здійснить своє перше плавання у 2026 році.
Корвет побудований в Туреччині для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України. Передача військового корабля Україні запланована на перший квартал 2027 року. Про це повідомило Міністерство оборони.
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У церемонії спуску на воду взяли участь перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров та командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
Очільник оборонного відомства зазначив, що корвети "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа", які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до українського флоту.
Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських Військово-морських сил у Чорному та Азовському морях, – наголосив Умєров.
2 жовтня 2022 року у Туреччині спустили на воду перший корвет класу ADA для ВМС ЗСУ, названий на честь гетьмана Івана Мазепи.
Будівництво другого корабля в рамках нашого проєкту почалося в 2022 році. Цей корабель здійснить своє перше плавання в 2026 році. Другий корабель буде переданий ВМС України в першому кварталі 2027 року, – сказав Гюлерюз.
За його словами, Туреччина в суднобудуванні досягла рівня як забезпечення потреб власних збройних сил, так і допомоги дружнім країнам, зокрема у передачі досвіду та технологій.
Ми пишаємося тим, що виробляємо сучасні корвети для України, стратегічного партнера нашої країни… Хотів би наголосити, що ми завжди з Україною, яка переживає складний процес як держава, ми продовжуватимемо нашу роботу щодо зміцнення українського флоту, – наголосив Гюлерюз.
Більше про корвети:
Корвети ADA мають повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальна швидкість – 29 вузлів, а дальність плавання – 3500 миль. Екіпаж – 106 осіб. На корветах встановлено вісім протикорабельних ракет "Гарпун" (для України корвети будують з урахуванням можливості переозброєння, це можуть бути інші ракети), торпедні апарати для 324 мм Mk.32 або Mk.46, система захисту від торпед, артилерійська установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння у вигляді RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.
Корвети ADA оснащені сучасною системою бойового керування, навігацією, гідролокатором та системою РЕБ. На таких кораблях є ангар для вертольота чи безпілотних комплексів. Також передбачено палубний майданчик для вильоту та посадки літальних апаратів.
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