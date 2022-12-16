Щедрик: дивіться трейлер україно-польської історичної драми

Історична драма "Щедрик" – це історія трьох різних родин (українців, поляків та євреїв). Їх об'єднало спільне горе, проте пісня об'єднала дітей. Дивіться трейлер кінострічки!

Режисеркою фільму стала Олеся Моргунець-Ісаєнко. Сам фільм створений Ама Віжн (Україна) та Stewpool (Польща) за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. А дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.

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Прем'єра у кіно з 5 січня 2023 року у всіх кінотеатрах України, які працюють.

За сюжетом історія розгортається на межі зіткнення імперій. У безвиході окупації та пастці Другої світової війни опинилися три родини, які живуть під одним дахом – українська, єврейська та польська. Сім'ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР. У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському "Щедрику", який намагаються стерти з її пам'яті. Та слова святкової пісні ведуть до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Щедрик":

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