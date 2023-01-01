Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок

Медіасервіс MEGOGO презентував музичний фільм "Колядки на Кудрявці", який репрезентує українські традиції на сучасний лад. У проєкті звучать автентичні колядки з усієї України, які існують лише в народній творчості та передавалися усно із покоління в покоління.

Це перше їхнє звучання у цифровому форматі в сучасній музичній обробці на широкий загал. Знімання фільму проходило на київській Кудрявці. Століття тому саме тут шанували українське Різдво. Але протягом десятиліть окупації радянським союзом, всі українські традиції зникали з міст, а продовжували існувати лише у віддалених районах та селах. Тому саме простір "Кудрявка" повертає українцям забуті колядки у новому звучанні.

І ще: Щедрик: дивіться трейлер україно-польської історичної драми

Для людей з порушенням слуху, соціальна ініціатива "Дивись як чутно" підготувала переклад жестовою мовою.

Над проєктом працювала команда музичного каналу MEGOGO LIVE, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) та фольклорний гурт ЩукаРиба. У співпраці їм вдалося зберегти автентичне звучання колядок, але з новим аранжуванням.

Мені дали максимальну свободу в створенні музики і я намагався зробити так, щоб всі 8 колядок звучали цікаво, цілісно, але водночас, щоб в кожній був відчутний стилістичний напрямок соліста. Потім, коли вже була написана музика, ми записували та інтегрували артиста в аранжування, аж після цього переписували хор, з урахуванням солюючої партії артиста. Я думаю, що цей проєкт був своєрідним викликом для всіх нас, тому що ніхто такого раніше не робив, але тим це було і цікаво – йти неповторною стежкою", – розказує Ярослав Маяк.

Від задуму до реалізації фільму пройшло 2 місяці. Зйомки проходили на Кудрявці під час блекаутів у Києві, з постійними перебоями світла та увімкненими генераторами. Долаючи всі складнощі на майданчику зібралися українські виконавці – JAMALA, DANTES, WELLBOY, Tонка, TERY, ЮЮ, Lely45 та ЩукаРиба. Під кожного підібрали колядку та пропрацювали особливе виконання.

Колядки на Кудрявці" – це можливість популяризувати українську музику. Розвінчати міфи та позбутися стереотипів, які дуже швидко утворюються навколо культурної сфери. Цими колядками ми звертаємося одночасно до різних сфер – самих артистів, до фольклористів, етнографів та до кожної людини. Ми зберегли оригінальність колядок, але осучаснили їх, щоб плейлист можна було слухати навіть просто в машині", – коментує Ярина Сізик, учасниця гурту ЩукаРиба.

Дивитися різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" з JAMALA, DANTES, WELLBOY, Tонка, Lely45, ЮЮ, Tery, ЩукаРиба:

До теми: Сусідка: дивіться трейлер романтичної комедії, де головну роль зіграла Ксенія Мішина