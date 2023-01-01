Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок

  • 50
Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок - фото 1

Медіасервіс MEGOGO презентував музичний фільм "Колядки на Кудрявці", який репрезентує українські традиції на сучасний лад. У проєкті звучать автентичні колядки з усієї України, які існують лише в народній творчості та передавалися усно із покоління в покоління.

Це перше їхнє звучання у цифровому форматі в сучасній музичній обробці на широкий загал. Знімання фільму проходило на київській Кудрявці. Століття тому саме тут шанували українське Різдво. Але протягом десятиліть окупації радянським союзом, всі українські традиції зникали з міст, а продовжували існувати лише у віддалених районах та селах. Тому саме простір "Кудрявка" повертає українцям забуті колядки у новому звучанні.

І ще: Щедрик: дивіться трейлер україно-польської історичної драми

Для людей з порушенням слуху, соціальна ініціатива "Дивись як чутно" підготувала переклад жестовою мовою.

Над проєктом працювала команда музичного каналу MEGOGO LIVE, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) та фольклорний гурт ЩукаРиба. У співпраці їм вдалося зберегти автентичне звучання колядок, але з новим аранжуванням.

Мені дали максимальну свободу в створенні музики і я намагався зробити так, щоб всі 8 колядок звучали цікаво, цілісно, але водночас, щоб в кожній був відчутний стилістичний напрямок соліста. Потім, коли вже була написана музика, ми записували та інтегрували артиста в аранжування, аж після цього переписували хор, з урахуванням солюючої партії артиста. Я думаю, що цей проєкт був своєрідним викликом для всіх нас, тому що ніхто такого раніше не робив, але тим це було і цікаво – йти неповторною стежкою", – розказує Ярослав Маяк.

Музичний різдвяний фільм 'Колядки на Кудрявці' – слухайте автентичні колядки від зірок - фото 517847

Від задуму до реалізації фільму пройшло 2 місяці. Зйомки проходили на Кудрявці під час блекаутів у Києві, з постійними перебоями світла та увімкненими генераторами. Долаючи всі складнощі на майданчику зібралися українські виконавці – JAMALA, DANTES, WELLBOY, Tонка, TERY, ЮЮ, Lely45 та ЩукаРиба. Під кожного підібрали колядку та пропрацювали особливе виконання.

Колядки на Кудрявці" – це можливість популяризувати українську музику. Розвінчати міфи та позбутися стереотипів, які дуже швидко утворюються навколо культурної сфери. Цими колядками ми звертаємося одночасно до різних сфер – самих артистів, до фольклористів, етнографів та до кожної людини. Ми зберегли оригінальність колядок, але осучаснили їх, щоб плейлист можна було слухати навіть просто в машині", – коментує Ярина Сізик, учасниця гурту ЩукаРиба.

Дивитися різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" з JAMALA, DANTES, WELLBOY, Tонка, Lely45, ЮЮ, Tery, ЩукаРиба:

До теми: Сусідка: дивіться трейлер романтичної комедії, де головну роль зіграла Ксенія Мішина

пропозиції партнерів
Новини