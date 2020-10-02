Рейтинг найкомфортніших міст України: Київ потрапив до трійки

Журнал "Фокус" склав рейтинг найзручніших міст України. Уперше за довгий час Київ поступився своїми позиціями й опустилася на друге місце. Дізнайтеся, яке ж місто посіло цьогоріч перше місце.

У рейтингу найкомфортніших міст України першу трійку місць посіли: Хмельницький, Київ, а також Львів. Зауважимо, що торік Хмельницький розташовувався на другій позиції.

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"Звичайно, якщо враховувати виключно перспективу заробітку, то можна щороку, не проводячи підрахунків, виносити столицю на перше місце. Але ми впевнені, що при визначенні комфортності життя не слід зациклюватися тільки на доходах", – заявила команда "Фокусу".

Цьогоріч більше уваги приділяли медицині та безпеці, а також тривалості життя. Адже скільки не заробляй грошей, коли запровадять карантин і з'являться хвороби, життя здасться зовсім некомфортним. Наявність COVID-оцінки в рейтингу поточного року значно вплинула на рейтинг торішніх лідерів, особливо прикордонних західних міст.

Також через останніх події, пов'язані з епідемією коронавірусу та карантином, експерти виключили авіатранспорт з розрахунків зручності транспортного сполучення через відсутність повноцінного авіасполучення. Таким чином, багато балів втратив лідер авіаперевезень – Київ, утім, свої "залізничні" оцінки він отримав.

Ще одна важлива складова нинішнього рейтингу – екологічна ситуація в досліджуваних містах. Тут теж у кожного міста своя історія. Наприклад, дуже низькі оцінки за цим показником з року в рік отримує Івано-Франківськ, що не дає йому потрапити на високі позиції. Багато хто здивується: як таке може бути в прикарпатському зеленому регіоні? Але це доти, поки не подивляться по карті, наскільки близько до міста розташовані найбільша в Україні Бурштинська ТЕС та Івано-Франківський цементно-шиферний комбінат.

Бали нараховувалися так. Місто з найгіршою ситуацією у певній сфері отримувало 1 бал, а з найкращою – 22 бали. Потім показники підсумовувалися. Деякі міста набрали однакову кількість балів, тому розділили між собою місця.

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