Болгарія змінила правила в'їзду для українців

Болгарія змінила правила в'їзду в країну для українців, тож тепер не вдасться перетнути кордон без результатів ПЛР-тесту. Детальніше читайте далі.

Посольство України у Болгарії повідомило, що країна ввела нові обмеження для туристів. З 1 жовтня всім українцям, які збираються потрапити до Болгарії, потрібно мати з собою довідку про негативний результат ПЛР-тесту.

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Тест на COVID-19 повинен бути зроблений не раніше, аніж за 72 години до перетину кордону. Відзначається, що документ має мати не лише особисті дані громадянина, а й назву і контакти лабораторії, де проводився тест. також має бути вказана дата тестування, метод латиницею (PCR) та результат.

Поки що такі обмеження триватимуть до 30 листопада для всіх українських туристів.

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