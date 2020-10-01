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Болгарія змінила правила в'їзду для українців

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Болгарія оновила правила в'їзду для українців - фото 1
Болгарія оновила правила в'їзду для українців

Болгарія змінила правила в'їзду в країну для українців, тож тепер не вдасться перетнути кордон без результатів ПЛР-тесту. Детальніше читайте далі.

Посольство України у Болгарії повідомило, що країна ввела нові обмеження для туристів. З 1 жовтня всім українцям, які збираються потрапити до Болгарії, потрібно мати з собою довідку про негативний результат ПЛР-тесту.

І ще: Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня

Тест на COVID-19 повинен бути зроблений не раніше, аніж за 72 години до перетину кордону. Відзначається, що документ має мати не лише особисті дані громадянина, а й назву і контакти лабораторії, де проводився тест. також має бути вказана дата тестування, метод латиницею (PCR) та результат.

Поки що такі обмеження триватимуть до 30 листопада для всіх українських туристів.

Болгарія змінила правила в'їзду для українців - фото 428225

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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