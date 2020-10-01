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В Україні зміняться карантинні зони з 5 жовтня вересня: оновлена карта і список
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З понеділка, 5 жовтня, набуде чинності нове епідемічне зонування, за яким поділ на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони в Україні зміниться. Дізнайтесь, куди потрапив ваш регіон та які правила й заборони там запровадять.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нововведення запрацюють 5 жовтня 2020 року та діятимуть 7 днів.
Актуальні новини: Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня
Червона зона
- місто Тернопіль Тернопільської області;
- місто Канів Черкаської області.
Помаранчева зона
- місто Вінниця Вінницької області;
- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області;
- місто Дніпро Дніпропетровської області;
- міста Бахмут і Вугледар, Слов’янський район Донецької області;
- Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;
- місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
- міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Ірпінь та Фастів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київській області;
- Біловодський район Луганської області;
- місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Подільський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Дубно, Вараш та Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський та Харківський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Летичіський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.
Жовта зона
- міста Жмеринка, Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницькій області;
- місто Ковель, Горохівський, Іванчівський, Камінь-Каширьский, Ковельський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;
- міста Кривий Ріг, Новомосковськ та Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;
- міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ та Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський та Покровський райони Донецької області;
- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Черняхівський райони Житомирської області;
- міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;
- міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;
- міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;
- міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслів-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
- місто Сєвєродонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;
- міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
- міста Лубни та Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони Полтавської області;
- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
- міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський та Середино-Будський райони Сумської області;
- міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;
- місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;
- міста Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;
- міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченськівський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;
- міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський та Чернігівський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
Зелена зона
Решта територія України.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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