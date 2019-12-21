Рейтинг мільярдерів-невдах: хто цього року посів перше місце

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів-щасливчиків і невдах 2019 року – це найбагатші люди, які в цьому році збільшили свої статки або, навпаки, зазнали втрат. Дізнайтесь, хто посів перші місця!

Найбільше у цьому році заробив глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, що володіє брендами Christian Dior, Louis Vuitton і Givenchy. Його статки збільшилися на $ 40 мільярдів у порівнянні з 2018 роком. Наразі він посідає друге місце у списку найбагатших людей Forbes.

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Друге місце у рейтингу мільярдерів-щасливчиків посів глава компанії Facebook Марк Цукерберг, який став багатшим на $ 22 мільярди. Третім у списку став власник бренду Zara Амансіо Ортега, його доходи збільшилися на 17,3 мільярда.

У список "невдах" потрапив засновник Amazon Джефф Безос, його втрати оцінили у $ 13,1 мільярда. При цьому зараз він вважається найбагатшою людиною світу за версією Forbes (список оновлюється у режимі реального часу). Мільярдер вже довгий час утримує перше місце, час від часу втрачаючи його через різкі збитки. Наприклад, минулого місяця Біллу Гейтсу вперше за два роки вдалося змістити Безоса і очолити рейтинг Forbes завдяки контракту з Пентагоном, на який також претендувала компанія Amazon.

Джефф Безос за рік втратив 13 мільярдів доларів

Так виглядає п'ятірка мільярдерів-невдах цього року:

Індійський бізнесмен Азім Премджі, збиток $ 14,1 мільярда

Засновник Amazon Джефф Безос, збиток $ 13,1 мільярда

Глава Essel Group Субхаш Чандра, збиток $ 3,4 мільярда

Колишній глава Uber Тревіс Каланік, збиток $ 3,1 мільярда

Співголова Smart Commerce Group Янь Чжи, збиток $ 3 мільярди

А це п'ятірка мільярдерів-щасливчиків:

Глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, дохід $ 40 мільярдів

Засновник Facebook Марк Цукерберг, дохід $ 22,1 мільярда

Творець Inditex Амансіо Ортега, дохід $ 17,3 мільярда

Ексгендиректор Microsoft Стів Балмер, дохід $ 16,3 мільярда

Індійський бізнесмен Мукеш Амбані, дохід $ 16,1 мільярда

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