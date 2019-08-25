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Від Йоханссон до Кідман: Forbes назвав найбільш високооплачуваних актрис
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Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних актрис світу. Другий рік поспіль список очолила Скарлетт Йоханссон, яка за рік заробила 56 мільйонів доларів.
Зміцнити позиції в рейтингу Йоханссон дозволили роль у фінальній частині Месників і аванс за інший фільм Marvel – Чорна вдова.
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Новачками рейтингу стали Елізабет Мосс (Оповідь служниці) з 24 мільйонами доларів і Марго Роббі з 23,5 мільйона доларів, що зайняли сьоме і восьме місця відповідно.
Також у ТОП-10 в цьому році повернулися Софія Вергара (вона зайняла друге місце з 44,1 мільйона доларів) і Різ Візерспун (35 мільйонів доларів, третє місце). Крім них до десятки увійшли Ніколь Кідман (34 мільйони доларів), Дженніфер Еністон (28 мільйонів доларів), Кейлі Куоко (25 мільйонів доларів), Шарліз Терон (23 мільйони доларів) і Еллен Помпео (22 мільйони доларів).
В цілому ж десять найбільш високооплачуваних актрис світу заробили 314,6 мільйона доларів. Ця сума набагато менша за сумарний дохід десяти найбільш високооплачуваних акторів-чоловіків: 588,3 мільйона доларів.
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