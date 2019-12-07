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Forbes назвав найбагатших музикантів 2019 року

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Третю сходинку посів Ед Ширан - фото 1
Третю сходинку посів Ед Ширан / forbes

Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів світу.

Перше місце вже вдруге за п'ять років зайняла співачка Тейлор Свіфт. Завдяки новій угоді з лейблом, рекламним контрактам і фінальній частині гастрольного туру її заробіток за рік склав 185 мільйонів доларів.

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Forbes назвав найбагатших музикантів 2019 року - фото 372656

На другому місці розташувався Каньє Вест, який заробив 150 мільйонів доларів. Третю сходинку посів Ед Ширан (110 мільйонів доларів), четверту The Eagles (100 мільйонів доларів), п'яту Елтон Джон (84 мільйони доларів).

Forbes назвав найбагатших музикантів 2019 року - фото 372657
Шосте місце розділили Jay-Z з Beyonce, які розбагатіли на 81 мільйон доларів. За підрахунками Forbes, у період з червня 2018 року до червня 2019 року десять найбільш високооплачуваних музикантів світу заробили більш як мільярд доларів до вирахування податків. При складанні попереднього рейтингу цифра становила 886 мільйонів доларів.

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Джерело: forbes
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