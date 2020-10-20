Рейтинг кандидатів на виборах мера Львова 2020: прогноз соціологів

25 жовтня у Львові відбудуться місцеві вибори й за посаду мера змагатимуться 17 кандидатів. Вже сформувався приблизний прогноз щодо переможця. Читайте далі та дізнайтеся, хто буде наступним мером Львова у 2020 році на думку соціологів.

Центр соціологічних досліджень SOCIS на початку місяця (6-11 жовтня) провів опитування серед львів'ян з метою визначити лідерів у місцевих виборах на місце мера Львова. Загалом опитали 2000 респондентів.

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Серед тих виборців, хто визначився зі своїм кандидатом і піде на голосування, за чинного мера Андрія Садового свій голос віддадуть 39% респондентів. Олега Синютку на посаді міського голови Львова бачать 30,8% опитаних виборців. Третє місце посідає Руслан Кошулинський, за якого голосуватимуть 11,9% львів'ян, які взяли участь в опитуванні. Далі у списку йде Ігор Зінкевич (5,5%), Ярослав Рущишин (3,1%), Тарас Кльофа (2%) та інші.

Згідно з опитуванням, серед партій, що балотуються на вибори до Львівської обласної ради та Львівської міської ради, першість посідає "Європейська солідарність" (37,2%). Далі йде "Об'єднання "Самопоміч" (20,9%). На третьому місці "Голос" (7,2%). Ще 5-відсотковий бар'єр подолали партії "Варта" (5,9%) та "ВО "Свобода" (5,2%). Серед партій, які отримали меншу підтримку – "Батьківщина" (4,6%), "Слугу народу" (4,4%), "Силу та честь" (2,6%).

Соціологічна компанія FAMA також оприлюднила свої дані. Згідно з їхнім повним опитування щодо виборів до Львівської міськради, то результати такі:

12,9% опитаних ще не визначилися, а 1% респондентів не піде на вибори.

Рейтинги кандидатів у мери Львова

FAMA SOCIS 1 Андрій Садовий "Самопоміч" 41,5% 39% 2 Олег Синютка "Європейська Солідарність" 23,8% 30,8% 3 Руслан Кошулинський "Свобода" 11,7% 11,9% 4 Ігор Зінкевич "Варта" 4,5% 5,5% 5 Ігор Васюник самовисуванець 2,9% 3,7% 6 Ярослав Рущишин "Голос" 2,7% 3,1% 7 Юлія Гвоздович "Українська галицька партія" 2,1% 1,9% 8 Оксана Юринець УДАР 2% 3,2% 9 Тарас Кльофа "Слуга народу" 1,6% 2% 10 Ігор Кузьмак "Народний рух України" 1,2% 0,5% 11 Остап Стахів "Ідея Нації" 0,9% 0,3% 12 Назарій Брезіцький самовисуванець 0,6% 0,3% 13 Ігор Телішевський "За майбутнє" 0,5% 0,8%

Соціологи схиляються до думки, що буде другий тур виборів за крісло голови Львова. За мерство змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка. На цей час за перемогу чинного мера Андрія Садового проголосують 61,1% виборців, а за Олега Синютку – 38,9%.

Рейтинг партій у Львівську міськраду

Дані згідно з опитуванням від соціологічної компанії FAMA:

"Європейська солідарність" – 29,4% "Самопоміч" – 25,9% "Свобода" – 8,2% "Варта" – 7,8% "Голос" – 5,9% "Українська галицька партія" – 4% "Слуга народу" – 3,4% "Батьківщина" – 3% "Народний рух України" – 2% УДАР – 1,6% "За майбутнє" – 1,3% "Громадянська позиція" – 1,2% "Ідея Нації" – 1% "Сила і честь" – 0,7% "Опозиційна платформа – За життя" – 0,7% "Духовна Україна" – 0,5% "Конгрес Українських Націоналістів" – 0,4% Українська республіканська парія, "Наш край" – по 0%

Отже, за попереднім прогнозом 5-відсотковий бар'єр долають такі 5 партій: "Європейська солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Варта" і "Голос".

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