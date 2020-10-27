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Якими будуть смартфони у 2030 році: прогноз фахівців

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Якими будуть смартфони у 2030 році: прогноз фахівців - фото 1

Китайська компанія Vivo склала прогноз, якими будуть цифрові пристрої через 10 років.

Глава дослідницького інституту корпорації в галузі зв'язку Цинь Фей сказав, що навіть у 2030 році смартфони все ще будуть актуальними. Він пояснив, що сенсорний дисплей залишається найпрактичнішим і зручним засобом для взаємодії з мобільними гаджетами.

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Аналітики Vivo вважають, що електронні пристрої стануть тоншими і легшими, через що ними зручніше стане користуватися. До того ж можливо створення інтерфейсу "мозок людини – комп'ютер", завдяки чому смартфоном можна буде управляти без кнопок. Також буде розвинена нова технологія передачі зв'язку 6G. Її особливістю може стати наявність штучного інтелекту.

На думку Фейя, до 2030 року відбудеться значний стрибок в галузі робототехніки. Науковець вважає, що популярні сьогодні моделі роботів поступляться місцем просунутішим рішенням зі збільшеною кількістю корисних функцій.

Якими будуть смартфони у 2030 році: прогноз фахівців - фото 432141

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Джерело: gizchina
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