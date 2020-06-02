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Рейтинг автомобілів з найбільш примхливими двигунами
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Американська некомерційна організація Consumer Reports опублікувала перелік автомобілів з найбільш примхливими двигунами, які потребують дорогого ремонту при порівняно невеликому пробігу. Список був складений на основі відгуків власників старих машин, які у різні роки продавалися на ринку США.
У рейтинг потрапили 10 автомобілів з найбільш проблемними двигунами.
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На першій сходинці за кількістю негативних відгуків опинилась Audi A4 2009-2010 років випуску. Власникам цієї моделі доводилося вкладатися в ремонт вже на 170-250 тисячах кілометрів пробігу.
На другому місці Ford F-350 2008 року з дизельним мотором об'ємом 6,4 літра. З ним проблеми виникали вже при пробігу 104-191 тисяча кілометрів. Замикає трійку Chrysler PT Cruiser 2001 року, яким потрібен капітальний ремонт двигуна після 164-214 тисяч кілометрів.
Тут наводимо повний список автомобілів, які найчастіше потребують капітального ремонту двигуна.
|Модель
|Рік випуску
|Пробіг до ремонту
|Audi A4
|2009-2010
|170 000-250 000
|Ford F-350
|2008
|170 000-250 000
|Chrysler PT Cruiser
|2001
|164 000-214 000
|Mini Cooper
|2008-2009
|196 000-208 000
|Chevrolet Equinox/GMC Terrain
|2010
|135 000-174 000
|Jeep Wrangler
|2006
|240 000
|Cadillac SRX
|2010
|210 000
|Acura MDX
|2003
|305 000
|Buick Lucerne
|2006
|187 000-230 000
|GMC Acadia
|2010
|170 000-208 000
У Consumer Reports підкреслює, що проблеми, які виникли у перерахованих автомобілів, мали різний характер, і не завжди були пов'язані зі зносом деталей.
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