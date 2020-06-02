Рейтинг автомобілів з найбільш примхливими двигунами

Американська некомерційна організація Consumer Reports опублікувала перелік автомобілів з найбільш примхливими двигунами, які потребують дорогого ремонту при порівняно невеликому пробігу. Список був складений на основі відгуків власників старих машин, які у різні роки продавалися на ринку США.

У рейтинг потрапили 10 автомобілів з найбільш проблемними двигунами.

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На першій сходинці за кількістю негативних відгуків опинилась Audi A4 2009-2010 років випуску. Власникам цієї моделі доводилося вкладатися в ремонт вже на 170-250 тисячах кілометрів пробігу.

Audi A4 посів перше місце у антирейтингу

На другому місці Ford F-350 2008 року з дизельним мотором об'ємом 6,4 літра. З ним проблеми виникали вже при пробігу 104-191 тисяча кілометрів. Замикає трійку Chrysler PT Cruiser 2001 року, яким потрібен капітальний ремонт двигуна після 164-214 тисяч кілометрів.

Тут наводимо повний список автомобілів, які найчастіше потребують капітального ремонту двигуна.

Модель Рік випуску Пробіг до ремонту Audi A4 2009-2010 170 000-250 000 Ford F-350 2008 170 000-250 000 Chrysler PT Cruiser 2001 164 000-214 000 Mini Cooper 2008-2009 196 000-208 000 Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 135 000-174 000 Jeep Wrangler 2006 240 000 Cadillac SRX 2010 210 000 Acura MDX 2003 305 000 Buick Lucerne 2006 187 000-230 000 GMC Acadia 2010 170 000-208 000

У Consumer Reports підкреслює, що проблеми, які виникли у перерахованих автомобілів, мали різний характер, і не завжди були пов'язані зі зносом деталей.

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