Названі найбільш ненадійні двигуни авто останніх років

Автомобільні двигуни, так само як і інші технології і системи, постійно оновлюються і вдосконалюються. І за останні роки вони зробили впевнений крок вперед.

А ж які мотори останніх років є найбільш ненадійними? Американський журнал Car and Driver якраз зібрав три таких. Об'єднує ці силові установки як мінімум один факт – вони можуть зажадати ремонту вже на 100 000 км пробігу, а то й раніше.

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BMW N63B44

На баварці з таким двигуном їздити краще якомога акуратніше. Ця 4,4-літрова V-подібна "вісімка" має гарні вихідні характеристики, проте чутлива до перегріву і витрачає підвищену кількість мастила. Іноді виходила з ладу вже на 40 000 км.

Volkswagen 1.4 TSI

У VW був цілий пул 1.4 TSI, але у цей антирейтинг потрапив саме турбований двигун, який випускався в 2005-2015 роках. Їм оснащувалася доволі велика кількість моделей VAG: Volkswagen Golf, Passat і Tiguan, Skoda Octavia і Superb, а також Seat Leon і Audi A3. Його основний недолік – потреба в заміні ременя ГРМ (ремінь газорозподільного механізму) вже на 50-100 000 км і чутливість до якості палива.

Mercedes-Benz М271 Е18 ML / AL

У компресорного 1.8 від Mercedes, що випускався в 2002-2015 роках, була та ж проблема, яку мав і вищезгаданий агрегат VW: ланцюг нерідко розтягувалася до 100 000 км. Хоча справедливості заради варто сказати, що з часом цей баг усунули.

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