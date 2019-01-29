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Регіна Тодоренко здивувала фігурою після пологів

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Під час вагітності Тодоренко набрала 18 кг - фото 1
Під час вагітності Тодоренко набрала 18 кг / Clutch

Телеведуча Регіна Тодоренко народила первістка трохи менше двох місяців тому, але вже повернулася до занять спортом.

Молода мама Регіна Тодоренко опублікувала фото з залу, показавши, як виглядає зараз її фігура і повідомила, що після пологів вже встигла скинути 15 кг.

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"Під час вагітності я набрала 18 кг, вже скинула 15, ще 5 потрібно скинути для повного комфорту і заспокоєння душі", – написала Тодоренко. Телеведуча також зазначила, що вже на третій день після пологів займалася йогою.

Регіна Тодоренко здивувала фігурою після пологів - фото 304528
Регіна Тодоренко здивувала фігурою після пологів

"Нарешті вирвалася потанцювати. Ноги взагалі мене не слухаються: чи то після пологів якісь затиски, я просто запливла жиром через тонни з'їдених круасанів за вагітність. Здавалося б, на 3-й день після пологів у палаті я займалася йогою, а тут на балеті навіть ногу від паркету складно відірвати", – розповідала Тодоренко.

При цьому, стрімко набирати вагу Регіна почала вже на третьому місяці. "В кінці першого триместру мене дуже сильно рознесло і я якось відразу поправилася на 9 кг! У мене були величезні щоки, великі стегна і я вже не влазила в свій звичний розмір S", – зізналася телеведуча.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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