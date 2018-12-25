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Регіна Тодоренко і Влад Топалов зняли дитину в новому кліпі

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Регіна Тодоренко і Влад Топалов - фото 1
Регіна Тодоренко і Влад Топалов / Instagram

Співак Влад Топалов і телеведуча Регіна Тодоренко показали дитину в новому кліпі. Відео було опубліковане в YouTube.

Топалов подякував Тодоренко за сина, записавши цей кліп. Він заявив, що не мав на меті зробити цю пісню хітом. Співак тільки хотів висловити "всесвіт емоцій, ніжності і радості", що накопичилася у нього в душі.

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Топалов і Тодоренко у кліпі прогулюються по Червоній площі, підспівують британському музикантові Еду Ширану на його концерті, вечеряють в McDonald's. Також в ролику з'являються кадри з весілля зірок, з їхнього відпочинку на яхті, під час якого вони побралися.

В кінці Топалов показує ніжки своєї дитини в шкарпетках з написом: "Я люблю тата", "Я люблю маму". Обличчя хлопчика завбачливо не було показано у кадрі.

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Джерело: youtube
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