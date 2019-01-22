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Регіна Тодоренко стурбувала несподіваним зізнанням

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Молода мама зазначила, що вирішила звернутися за допомогою - фото 1
Молода мама зазначила, що вирішила звернутися за допомогою / instagram

Новоспечена матуся і ведуча Регіна Тодоренко заговорила про психологічні проблеми.

Колишня ведуча шоу Орел і решка Регіна Тодоренко, яка нещодавно вперше стала мамою, вирішила звернутися до психолога.

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Про це вона розповіла в своєму Instagram. Телеведуча зізналася, що за останній час у неї накопичився стрес, якого вона не може самостійно позбутися.

"Іноді просто хочеться кинути все і втекти від усього світу на іншу планету в надії, що десь там далеко ти знайдеш щастя, але, як каже моя мама: "Ти можеш поїхати куди завгодно і думати, що будеш щасливішим, але забуваєш, що ти візьмеш з собою туди СЕБЕ". Так, так, а в доповненні з собою всі свої завдання, проблеми і клопоти", – написала Регіна.

Молода мама зазначила, що вирішила звернутися за допомогою до фахівця. "Піду до психолога розбиратися", – сказала Тодоренко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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