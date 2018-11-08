Надя Дорофєєва вразила незвичайним образом

Українська співачка Дорофєєва вразила шанувальників черговим сміливим образом. При цьому одна з головних "родзинок" нового фото, що привернула увагу шанувальників співачки, – чорне волосся.

Українська поп-виконавиця, солістка "Время и Стекло" приміряла образ вустилі гранж, який заперечує будь-які загальноприйняті норми і правила зовнішнього вигляду. Чим більш незграбно і непоєднувано – тим краще.

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На футболці, в якій позує Дорофєєва, зображена обкладинка і назва студійного альбому групи Nirvana під назвою "Bleach".

Також свій образ Дорофєєва доповнила асиметричною спідницею-шотландкою, чорним бомбер, колготками і масивними кросівками на платформі.

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