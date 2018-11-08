Леся Нікітюк показала веселе селфі з Притулою

Відома українська телеведуча, учасниця шоу "Танці з зірками", поділилася з шанувальниками жартівливим знімком з Сергієм Притулою.

Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці а Instagram веселе селфі з шоуменом та співведучим шоу "Хто зверху?" Сергієм Притулою.

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На знімку Леся позує у в’язаних шапці та шарфі. А ось Притула приробив собі вуса із шматка рожевої пряжі. Відзначається, що фотосесія проходила на студії Нового каналу, де працюють Притула і Нікітюк.

"Скоро ... #хтоЗверху #ЛесяПритула #зимоньказима", – підписала Леся Никитюк нове фото.

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