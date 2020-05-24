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Reebok випустив інноваційні захисні маски

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Reebok випустив інноваційні захисні маски - фото 1

Спортивний бренд Reebok створив три прототипи масок, які не тільки захищають від небезпечних частинок в атмосфері, а й повідомляють власників про рівень кисню та інші життєво важливі показники. Маски повністю покривають голову спортсмена і навіть містять мох для очищення повітря.

Всього бренд Reebok представив дизайн трьох масок для обличчя, які можна носити під час тренувань. Навіть у воді. "У багатьох частинах світу, особливо в Азії, люди часто носять маски для занять спортом на вулиці. Коронавірус тільки збільшує цю потребу", – вважає глава лабораторії інновацій Reebok в Європі Дон Альберт.

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Reebok випустив інноваційні захисні маски - фото 405952

Сенсорна маска від компанії має прозорий екран навколо рота. Також розробники хочуть оснастити цю маску датчиками для відстеження частоти серцевих скорочень і частоти дихання, які будуть фіксуватися в додатку.

"Маска для пірнання складається з прозорого екрана на все обличчя, капюшона і респіратора, які повністю покривають голову", – описує розробку глава лабораторії. За його словами, через додаток можна буде регулювати умови всередині цієї маски – від температури до рівня кисню.

"Найамбітніша наша маска – це маска-очищувач. Вона складається з респіратора з органічною речовиною, наприклад водоростями або мохом, який очищає повітря, поглинаючи вуглекислий газ з атмосфери і виділяючи кисень", – заявив Альберт.

Reebok випустив інноваційні захисні маски - фото 405948

Reebok випустив інноваційні захисні маски - фото 405949

Reebok випустив інноваційні захисні маски - фото 405950

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Джерело: fastcompany
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