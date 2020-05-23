Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів

Волосся на обличчі входить і виходить з моди доволі часто. Але цілком можливо, що після карантину вуса знову будуть у тренді. Ми знаємо все про найстильніші види вусів і сьогодні розповімо про це тобі.

Оскільки, за прогнозами стилістів, хіпстерська борода, можливо, добігає кінця свого життєвого циклу, вуса підхоплюють естафету. І в цьому чимала заслуга селебріті, які своїм прикладом показують найцікавіші варіанти. Тож розповідаємо, як вибрати стиль, який не буде виглядати нерозумно і буде відмінно підходити до зовнішності та твого способу життя.

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Популярні види і форми вусів серед чоловіків

Класичні вуса

Акуратні вуса над верхньою губою у класичній формі не втрачають популярності через зручність і акуратність. До цього ж виду варто віднести і доглянуті, часто навіть підкручені вуса. Правда, вони все більше асоціюються з ретро-стилем. Однак, що перші, що другі адаптуються під будь-яку форму обличчя, так що це – безпомилковий варіант.

Вуса "олівець"

Це дуже тонка смужка волосся над верхньою губою, спочатку задумана як елегантна мінімалістська реакція на волосся на обличчі чоловіків вікторіанської епохи. Популяризований голлівудськими ідолами, стиль тільки пізніше став атрибутом звичайного джентльмена. Звичайно, це не означає, що "олівець" не можна використовувати в сучасному контексті, але варто мати на увазі, що для підтримки чітких ліній буде потрібне майже щоденне гоління.

Піраміда

Такі вуса мають широку основу на губі і тонку верхівку біля носа. Пірамідальні плавні вуса виглядають витончено і дуже стильно, не дарма їх часто експлуатують у кінематографі. Зустріти їх можна, наприклад, у Бреда Пітта.

Італійські і французькі вуса

Тонкі вусики, які не заходять на територію губ і обрамляють посмішку. Вони дуже акуратно і коротко підстригаються. Мають порожню серединку і не перетинаються. У цих вусах все прекрасне, але є маленький нюанс: з ними легко перетворитися у "солодкавого" чоловіка.

Вуса "шеврон"

Про форму вусів "шеврон" можна здогадатися з назви: це вуса в формі шеврону, що повністю закривають верхню губу. Найближчий до природної форми, шеврон – хитрий стиль, який можна використовувати, щоб врівноважити великі риси обличчя і передати якусь атмосферу "татуся вісімдесятих". Але для такої форми потрібна пристойна густота волосся, щоб не виглядати школярем, який намагається зійти за дорослого.

Англійські вуса

Елегантні вуса з тонкими кінчиками добре поєднуються з пухкими губами і великими рисами обличчя. З таким типом вусів легко зійти за британського джентльмена.

Вуса форми "фу манчу"

Назва походить від персонажа літературного твору Сакса Ромера. Вусики-нитки асоціюються зі злими геніями і китайськими імператорами. До речі, імператорські вуса легко укласти вгору, щоб перетворитися з цинічного героя у Сальвадора Далі.

Усі ЗА та ПРОТИ вусів

Сьогодні вуса не можна назвати ультрамодним аксесуаром чи показником статусу, але вони, безумовно, додають стилю і екстравагантності своєму власникові незалежно від виду. Однак варто врахувати всі плюси і мінуси.

Переваги:

Вуса роблять образ яскравішим, незабутнім та брутальнішим.

Волосся дозволяє скорегувати форму обличчя.

Наявність волосся на обличчі можна використовувати, щоб візуально додати віку. Вуса надають образу мужності і досвідченості.

Вуса стали ознакою творчої людини.

При сильному стресі дівчата стрижуть каре, а чоловіки ... вуса! Моментальне звільнення і зняття напруги забезпечені.

Недоліки вусів:

Волосся на обличчі вбирає і зберігає всі запахи, особливо тютюну, поту та інших речовин, які різко пахнуть.

За формою вусів потрібно ретельно стежити і підстригати регулярно.

Вуса підходять далеко не всім.

У вусах застряє їжа, напої бруднять їх (піна від пива буде вашим ворогом №1).

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