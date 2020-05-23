Відомий дизайнер зняв у рекламі нової колекції свою бабусю: яскраві кадри

Лілін, бабуся дизайнера Симона Порта Жакмюса, стала героїнею рекламної кампанії його бренду. Фотографії зробив сам дизайнер. Він проводить карантин на півдні Франції, де живе його сім'я.

Лілін позує у саду в яскраво-рожевому брючному костюмі, з сумками Le Chiquito і в сукні фісташкового відтінку, що зливається з травою.

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Через коронавірус Jacquemus не встигли зняти весняну кампанію. Замість неї бренд запустив проєкт Jacquemus At Home, де моделі і друзі Симона знімаються вдома в одязі з колекції весна / літо 2020. Фотографії роблять за допомогою Facetime.

Раніше в проєкті знялися модель Белла Хадід, актриса Барбі Феррейра і співачка Розалія. В інстаграмі Симон написав, що зйомка з бабусею стала для нього однією з найособливіших.

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