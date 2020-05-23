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Коронавірус Карантин

Відомий дизайнер зняв у рекламі нової колекції свою бабусю: яскраві кадри

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Бабуся дизайнера стала зіркою модного кампейна - фото 1
Бабуся дизайнера стала зіркою модного кампейна

Лілін, бабуся дизайнера Симона Порта Жакмюса, стала героїнею рекламної кампанії його бренду. Фотографії зробив сам дизайнер. Він проводить карантин на півдні Франції, де живе його сім'я.

Лілін позує у саду в яскраво-рожевому брючному костюмі, з сумками Le Chiquito і в сукні фісташкового відтінку, що зливається з травою.

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Через коронавірус Jacquemus не встигли зняти весняну кампанію. Замість неї бренд запустив проєкт Jacquemus At Home, де моделі і друзі Симона знімаються вдома в одязі з колекції весна / літо 2020. Фотографії роблять за допомогою Facetime.

Раніше в проєкті знялися модель Белла Хадід, актриса Барбі Феррейра і співачка Розалія. В інстаграмі Симон написав, що зйомка з бабусею стала для нього однією з найособливіших.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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