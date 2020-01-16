Redmi Note 8 пройде перевірку лютим холодом

Торік з метою довести надійність Redmi Note 7 виробник відправив смартфон у космос. Схожа доля чекає і його спадкоємця, Redmi Note 8.

Глава бренду Лю Вейбін анонсував проведення незвичайного експерименту, щоб перевірити можливості Redmi Note 8.

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У китайській соціальній мережі Weibo глава Redmi оголосив, що вже 17 січня Note 8 добереться до найхолоднішої точки Землі.

Антарктичний виклик для Redmi Note 8 прийнятий, – написав глава Redmi, Лю Вейбін.

Температура в Антарктиді може досягати -60 °C. Для деяких електронних пристроїв це далеко не межа, і спеціальні гаджети комфортно працюють при таких позначках термометра. Але Redmi Note 8 вважається споживчим пристроєм і спочатку не розрахований на роботу в подібних екстремальних умовах.

Мабуть, глава бренду щось знає про приховані можливості смартфона. В офіційному описі пристрою лише вказаний захист від вологи і пилу, а ось робота при екстремально низьких температурах не заявлена.

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