Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020

Під час міжнародної виставки CES 2020 представили низку крутих гаджетів, які однозначно заслуговують на те, щоби про них говорили. Нагадаємо, що ж показали техногіганти, і чим нас дивуватимуть у наступні кілька років, адже більшість цих прототипів з часом можуть стати масовими продуктами.

Фанати світу технологій пильно слідкують не лише за презентаціями нових гаджетів, а також не забувають про міжнародні виставки. Саме під час них виробники показують, на що вони здатні. CES 2020 не виняток: нам представили і гнучкі ноутбуки, і унікальні смартфони, і домашніх помічників, і навіть високотехнологічні автомобілі. Про найяскравіші новинки читайте далі у нашому матеріалі!

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Гнучкі ноутбуки. Так, саме по собі формулювання "гнучкий ноутбук" звучить вельми дивно, адже пристрій і так згинається. Втім, виробники вирішили вистрибнути зі штанів, показавши гнучкі екрани, всередині яких ховається справжнє комп'ютерне "залізо". Таке собі схрещення бульдога з носорогом, яке сподобається не всім, звичайно ж.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Якщо трішки копнути, то можна пригадати, що компанія Lenovo уже представляла гнучкий ноутбук, але ще в травні минулого року. Тепер же пристрій привезли на CES 2020.

Чим цікава новинка? Отже, знайомтесь з Lenovo ThinkPad X1 Fold. Корпус футуристичного пристрою виконаний з легких сплавів із застосуванням вуглецевого волокна. Прихований від зовнішніх впливів він у шкіряний чохол. Інженери та дизайнери зізнаються, що вони надихалися книгами, які поєднують у собі інформативність, компактність, а також простоту експлуатації.

Гнучкий ноутбук може похизуватися сенсорним 13,3-дюймовим OLED-дисплеєм, який згинається по центру. У комплект до гаджета входить безпровідна клавіатура, яка ховається всередині складної конструкції.

Ноутбук розрахований як на роботу у портретній, так і в альбомній орієнтації.

Причому можна працювати і з використанням клавіатури, і без неї. У другому варіанті половинка екрана перетворюється на віртуальну клавіатуру.

Аби бути завжди на зв'язку, ноутбук обладнали вбудованим модемом. Причому гаджет уміє працювати у мережах 5-го покоління. Не обійшлося й без традиційного Wi-Fi.

Працює ноутбук на базі Windows 10, яку згодом замінять на версію 10X, адаптовану під роботу з гнучкими екранами. Всередині пристрою ховається процесор від Intel, 8 ГБ оперативної пам'яті, а також SSD-накопичувач з місткістю до 1 ТБ.

За таку забавку виробник попросить 2 499 доларів США.

Подібне рішення представила й компанія Dell, щоправда, наразі у форматі концепту. Чи стане він серійним пристроєм – невідомо.

Круглий смартфон Cyrcle Phone

Подовгастими смартфонами-цеглинами нас вразити уже дуже важко. Тому не дивно, що у 2020 році виробники вирішили все більше експериментувати з формфакторами пристроїв. І мова не лише про гнучкі девайси.

Зустрічайте пристрій, представлений вашингтонським стартапом dTOOR. Перед нами чудернацький смартфон з дуже посередніми технічними характеристиками. Але родзинка його полягає саме у дизайні – пристрій круглий.

Cyrcle Phone зовні може нагадувати величезний кишеньковий смарт-годинник, оснащений круглим дисплеєм діаметром 3,45 дюйма зі скромною роздільною здатністю 800 на 800 пікселів. Одна з родзинок гаджета – два 3,5-мм аудіороз'єми, які дозволять під'єднати відразу дві пари навушників. Питання "нахіба" залишається відкритим.

Непрямокутний смартфон для непрямокутних людей – новий Cyrcle Phone існує для того, щоб стати джерелом натхнення для світу, де ви можете бути собою, – заявляють розробники смартфона.

Технічні характеристики Cyrcle Phone:

Дисплей: LCD, 3,45 ", 800х800 пікселів

Оперативна пам'ять: 2 ГБ

Вбудована пам'ять: 16 ГБ

Акумулятор 2000 мАг

Зв'язок: 4G LTE, Bluetooth 4.2

Порти: Micro-USB, USB Type-C, 2 x 3,5-мм аудіороз'єм

У продаж смартфон має надійти у першому кварталі 2021 року за ціною 700 доларів США.

OnePlus Concept One – недоступна розкіш

На CES 2020 компанія OnePlus представила свій крутий концепт, розроблений спільно з McLaren. Зустрічайте футуристичний Concept One, який має легкий наліт старенького LG G4.

Почнемо з простого: OnePlus Concept One – той же 7T Pro McLaren Edition, який зазнав кількох модифікацій. Вони вам однозначно сподобаються. Перше, що впадає у вічі – задня кришка, покрита шкірою оранжевого кольору. Нагадаємо, що таке ж рішення використовується в обробці салону спорткара McLaren 720S. Але на цьому особливості не закінчуються.

В автомобіля смартфон запозичив ще одну особливість – електрохромне скло. У транспортному засобі воно використовується для того, аби зробити дах прозорим або затемнити його, а от в Concept One матеріал приховує потрійну основну камеру та спалах на задній панелі.

Особливість такого скла полягає у можливості регулювати його прозорість за допомогою подачі на нього напруги. Це дозволяє користувачу повністю ховати камеру, коли вона не використовується. Є й ще одна фішка такого "скла": воно може стати своєрідною заміною нейтрального фільтру, який використовується під час зйомки в умовах надто яскравого освітлення. Ви ж пам'ятаєте, що у сучасних смартфонах не можна змінювати діафрагму (крім деяких Samsung).

В OnePlus заявляють, що камера "вмикається" за 0,7 секунди. Показник непоганий, якщо вам раптом потрібно буде зробити кадр за лічені секунди, аби не проґавити момент.

Є лише один суттєвий мінус цього смартфона: його продавати не будуть. Перед нами лише демонстрація нової технології, яку в компанії вивчатимуть, аби впроваджувати у майбутньому.

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Sony Vision-S – конкурент Tesla

Компанія Sony на CES 2020 привезла електрокар, аби показати, на що ще вона здатна. Для цього японці уклали партнерську угоду зі світовими гігантами: Bosch, NVIDIA, Continental, Magna та Genetex. Спільними зусиллями вони представили прототип автомобіля майбутнього.

Sony Vision-S – автомобіль, який демонструє, як можна використовувати сучасні технології в автомобільній промисловості. Зазначимо, що компанія Sony уже кілька років працює над просуванням власних датчиків, які мали б зробити водіння комфортнішим.

Чим особлива автівка? Вона отримала відразу 33 сенсори, які повністю контролюють не лише екстер'єр, а й інтер'єр машини. Вони здатні забезпечити необхідну безпеку, запобігти наїзду на пішоходів, а також зіткненню. При цьому японці підкреслюють, що чимало уваги приділили саме інформаційно-розважальній програмі, яка отримала технологію панорамного звучання Reality Audio.

Салон автівки щедро всіяний дисплеями: величезний основний, який поєднує в собі функції приладової панелі, а також два сенсорні екрани для пасажирів на задніх сидіннях. Не обійшлося й без бічної панелі на центральній консолі.

Щоправда, про авто відомо майже нічого. Виробник не розкрив ані технічних характеристик, ані подальших планів. Інформації про наявність автопілота теж немає. Підозрюємо, що компанія Sony просто вкотре вирішила показати, на що вона здатна.

Ballie – крихітний робот-помічник

Samsung під час CES 2020 представила свого компактного робота-помічника. Крихітка називається Ballie. І ззовні вона нагадує тенісний м'яч. Основна задача цього робота – слідкування за "розумною" оселею тоді, коли власник відсутній.

Ballie – куля, яка має "розумну" начинку та рухається завдяки колесу, вбудованому в корпус. Робот може похизуватися камерою, вмінням слідкувати за своїм власником, а також реагувати на голосові команди. Передбачена, до слова, можливість автономного пересування оселею.

За задумом виробника, робот-помічник може самостійно приймати рішення про необхідність увімкнення тієї чи іншої "розумної" техніки в залежності від умов. До прикладу, він може розслонити штори, коли зійде сонце, запустити робота-порохотяга, якщо виявить бруд на підлозі, або ж почне відеозйомку, аби контролювати за пухнастиками в домі.

Щоправда, компанія не назвала ані термінів виходу, ані орієнтовної ціни. Це може свідчити про те, що робот-помічник – лише концепт. Але було б не зле, якби він став своєрідною заміною BB-8 ;)

Як бачите, виробники ще мають нас чим дивувати. Втім, дуже шкода, що більшість представлених на CES 2020 гаджетів – лише концепти, які можуть ніколи не з'явитися на прилавках магазинів. Ми б, до прикладу, не відмовилися від робота-помічника в офісі, а ви?

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