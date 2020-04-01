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Речі з майбутнього: у фільмі "Маленькі жінки" знайшли одразу два ляпи (фото)

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Маленькі жінки відзначились ляпом - фото 1
Маленькі жінки відзначились ляпом

Фільм "Маленькі жінки" за однойменною книгою не отримав 6 номінацій на "Оскар", однак навіть тут помітили привіт з майбутнього. Здається, творці не звернули увагу на дрібні деталі знімального процесу.

Стрічка "Маленькі жінки" вийшла не екрани у грудні 2019 року та зуміла отримати премію Оскар за найкращі костюми. Глядачам фільм з розкішними Еммою Вотсон, Сіршою Ронан, Гретою Гервіг та Тіматі Шаламе також припав до душі.

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Але й тут не обійшлось без ляпів у стилі "Гри престолів". Виявилось, що картина має дещо спільне з серіалом з творами Джорджа Мартіна, а саме любов забувати про склянки у кадрі.

Глядачі помітили, що на 38 хвилині фільму позаду головний героїв є футуристичні речі, а саме термос та пляшка води. І поки хтось шокований від такого недбальства творців, то чимало людей радять переглянути цей фільм. Хоча б для того, щоб самому звернути увагу на цей ляп.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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