Речі з майбутнього: у фільмі "Маленькі жінки" знайшли одразу два ляпи (фото)

Фільм "Маленькі жінки" за однойменною книгою не отримав 6 номінацій на "Оскар", однак навіть тут помітили привіт з майбутнього. Здається, творці не звернули увагу на дрібні деталі знімального процесу.

Стрічка "Маленькі жінки" вийшла не екрани у грудні 2019 року та зуміла отримати премію Оскар за найкращі костюми. Глядачам фільм з розкішними Еммою Вотсон, Сіршою Ронан, Гретою Гервіг та Тіматі Шаламе також припав до душі.

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Але й тут не обійшлось без ляпів у стилі "Гри престолів". Виявилось, що картина має дещо спільне з серіалом з творами Джорджа Мартіна, а саме любов забувати про склянки у кадрі.

Глядачі помітили, що на 38 хвилині фільму позаду головний героїв є футуристичні речі, а саме термос та пляшка води. І поки хтось шокований від такого недбальства творців, то чимало людей радять переглянути цей фільм. Хоча б для того, щоб самому звернути увагу на цей ляп.

PLEASE THE HYDROFLASK AND WATER BOTTLE I CANNOT pic.twitter.com/KxwFOSAfOL — mya (@DUNENATION) March 28, 2020

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