Це – реальне життя: актори фільму ЗАРАЗА звернулися до глядачів

Актори фільму "Зараза", який вийшов ще в 2011 році та частково передбачив пандемію коронавірусу, звернулися до глядачів. Дивіться, що ж Метт Деймон, Лоуренс Фішберн, Кейт Вінслет, Дженніфер Елі та Маріон Котіяр кажуть про Covid-19.

Після спалаху коронавірусу в світі голлівудський фільм "Зараза"(Contagion), знятий Стівеном Содербергом у 2011 році, став хітом мережі. Через 9 років після виходу стрічка потрапила в список найпопулярніших фільмів американського iTunes Store. Ймовірно, ви теж уже переглянули це кіно, адже воно й справді напрочуд точно передрекло появу пандемії.

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"Але то був фільм. А це – реальне життя", – наголошує Метт Деймон, який зіграв у фільмі роль невразливої до вірусу людини. Він разом із колегами по стрічці долучився до ініціативи вчених зі Школи громадської охорони здоров’я Університету Колумбії, щоб випустити ролики про способи стримування вірусу.

Метт Деймон

У своїй промові актор розповідає про важливість соціального дистанціювання. Він нагадує, що всім варто сидіти вдома та не збиратися компаніями, та якщо потрібно вийти в громадське місце – обов'язково дотримуватися безпечної відстані приблизно в 2 метри.

Так що ви можете буквально врятувати чиєсь життя, просто перебуваючи якомога далі один від одного. Ви можете сидіти на дивані або дивитися телевізор і водночас рятувати життя, − влучно зауважує актор.

Кейт Вінслет

У фільмі "Зараза" акторка зіграла епідеміологиню, яка намагається зупинити поширення вірусу. Проте, під час відрядження в охоплений вірусом Китай її героїня сама інфікувалась. Що ж було з нею далі, ми спойлерити не будемо, натомість передамо головний заклик акторки.

Щоб підготуватися до ролі, я провела багато часу з найкращими професіоналами у сфері охорони здоров'я. І що було найважливішим, чого вони мене навчили? Мийте свої руки так, ніби ваше життя залежить від цього, – говорить Кейт Вінслет.

Лоуренс Фішберн

Актор, який зіграв доктора Центру з контролю і профілактики захворювань, зауважує, що вірус у фільмі був створений сценаристом, а от COVID-19 – дуже реальний. І поширюється він дуже швидко, тож людству потрібно змінити свої звички. Зокрема – відмовитись від рукостискань.

У фільмі був епізод, де люди простягали руку для вітання, щоб показати, що у них немає зброї. Сьогодні це виглядає так: ми всі носимо зброю, але можемо про це навіть не здогадуватися, – підсумовує Лоуренс Фішберн.

Дженніфер Елі

Саме героїня Дженніфер Елі у фільмі врятувала людство, адже їй вдалося винайти вакцину. Тепер акторка закликає дослухатись до порад науковців і медичних експертів, а не черпати інформацію із сумнівних джерел. Також вона розповідає, чому у реальному світі розробка вакцини займає чимало часу.

За оптимістичним прогнозом, вчені створять щеплення від коронавірусу SARS-CoV-2 восени 2020 року, та цілком ймовірно, що чекати на вакцину доведеться довше. Попри це, у нас немає іншого виходу, тож ми повинні довіритись науковцям та робити всього, що в наших силах, аби не допустити поширення Covid-19.

Маріон Котіяр

Французька акторка у фільмі виконала роль глави Всесвітньої організації здоров'я, тож у своєму зверненні вона закликає дотримуватись рекомендацій медичних експертів: не порушувати карантин, якнайчастіше мити руки з милом, уникати людних місць та зберігати дистанцію. Якщо ж ми будемо ігнорувати ці вказівки, то нас очікує колапс медичної системи.

Дивіться онлайн трейлер фільму Зараза (2011):

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