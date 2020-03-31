Професійні каскадери перезняли битви з Відьмака: епічне відео

Зйомки другого сезону "Відьмака" на Netflix заморожені на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Відтак, фанатам залишається лише переглядати перший, проходити комп'ютерні ігри, а також зачитуватися книжками про Геральта. Або добряче посміятися завдяки цьому відео.

Американські каскадери з команди Legend of Micah вирішили перезняти епічні двобої з серіалу Відьмак. Відео вам однозначно сподобається!

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У відео, яке з'явилося на каналі 26 березня і за майже тиждень зібрало понад 69 000 переглядів, каскадери відтворили дві сцени: бійку Геральта з вартовими, що охороняють вхід у місто і бій з чаклуном.

Окрема фішка Legend of Micah – це їхній реквізит: перука Геральта, мечі, обмотані фольгою, і стіни з картонних коробок надають відео особливого колориту. На їх фоні віртуозно поставлені бійки виглядають ще крутішими. Навіть попри те, що на голові головного героя, який виконує роль Геральта, – найдешевша перука.

Усі учасники відео – професійні каскадери: Геральт – Бен Айкрігг (брав участь у постановці трюків в "Месники. Завершення"), а роль чаклуна виконав Адам Літл. Серед масовки засвітилися Алекс Хашіок, Біллі Метт Томпсоа, Біллі Буссі і Кевін Кем, котрі також брали участь в зйомках "Месників", "Ходячих мерців", "Хранителів", "На драйві" та інших фільмів.

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