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Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти

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полуничні десерти - фото 1
полуничні десерти

Літо – сезон смачної полуниці! Не можна втрачати нагоду поласувати цими ягодами, тому ділимося з вами найкращими рецептами десертів, у приготуванні яких використовується полуниця. Смачного!

Омлет з полуницею і ревенем

Інгредієнти:​​

  • Яйця – 4 шт.
  • Ревінь – 3 стебла
  • Полуниця – 10 ягід
  • Цукор – за смаком
  • Сіль – дрібка
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти - фото 409453

Рецепт приготування полуничного омлету:

  1. Ревінь миємо й нарізаємо невеликими шматочками. Потім заливаємо окропом на пару хвилин.
  2. Через 2-3 хвилини зливаємо воду з ревеню і посипаємо його цукром.
  3. Яйця збиваємо в глибокій мисці з дрібкою солі.
  4. Полуницю миємо й ріжемо кружальцями.
  5. У сковороді топимо вершкове масло та обсмажуємо в ньому ревінь.
  6. Додаємо полуницю, заливаємо збитими яйцями.
  7. Накриваємо кришкою і смажимо на середньому вогні 5-7 хвилин.

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Смузі з полуницею

Інгредієнти:​​

  • Полуниця – 200 г
  • Банан – 2 шт.
  • Молоко – 1 стакан
  • Гранола або вівсяні пластівці – 50 г
  • Мед або цукор – за смаком
Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти - фото 409454

Рецепт приготування полуничного смузі:

  1. Полуницю миємо, відрізаючи хвостики. Банани чистимо і ріжемо кружальцями.
  2. У блендер складаємо вівсяні пластівці або гранолу, поливаємо їх молоком. Подрібнюємо до однорідності.
  3. Додаємо в молочну суміш полуницю, банан, цукор або мед. Знову вбиваємо масу.
  4. При подачі прикрашаємо полуницею і бананом.

Полуничний суп

Інгредієнти:​​

  • Полуниця – 0.5 кг
  • Цукор – за смаком
  • Колотий лід – 0.5 склянки
  • Сметана або вершки – для подачі
Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти - фото 409456

Рецепт приготування полуничного супу:

  1. Полуницю миємо, відриваємо хвостики та закидаємо в блендер разом з льодом і цукром.
  2. Включаємо на турборежим.
  3. Усе! При подачі можете додати сметану або вершки.

Оладки з полуницею і м'ятою

Інгредієнти:​​

  • Кефір – 1 склянка
  • Борошно – 1 склянка
  • Полуниця – 1 стакан
  • М'ята – 2-3 гілочки
  • Цукор – за смаком
  • Рослинна олія для смаження
Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти - фото 409457

Рецепт приготування полуничних котлет:

  1. Кефір змішуємо з яйцем, потім поступово додаємо туди борошно, було грудочок. Тісто повинно стати тягучим, як густа сметана, і повільно сповзати з ложки.
  2. Додаємо цукор за смаком, листочки м'яти та ріжемо полуничку кружечками.
  3. Знову перемішуємо і викладаємо ложкою на розпечену і змащену олією сковороду невеликими кружечками.
  4. Смажимо на невеликому вогні до золотистої скоринки. Подаємо зі сметаною, варенням, медом тощо.

Гранола з полуницею

Інгредієнти:​​

  • Вівсяні пластівці не швидкого приготування – 3 ст. л.
  • Насіння – 3 ст. л.
  • Подрібнені горіхи – 2 ст. л.
  • Сушені ягоди – 2 ст. л.
  • Рідкий мед – 2 ст. л.
  • Рослинна олія – 1 ст. л.
  • Кориця – за бажанням
  • Йогурт або молоко – для подачі
  • Полуниця – для подачі
Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти - фото 409461

Рецепт приготування граноли з полуницею:

  1. Змішуємо сухі інгредієнти в глибокій мисці.
  2. В окремій мисочці змішуємо мед і олію. За бажанням можна додати корицю.
  3. Заливаємо цією заправкою суху суміш і добре перемішуємо. У вас вийдуть такі собі грудочки. Їх потрібно розбити.
  4. Викладаємо це на деко, застелене пергаментом і в нагріту духовку. Або на сковорідку, тільки обов'язково суху, без масла.
  5. Випікаємо-обсмажуємо хвилин 15, періодично помішуючи. З духовки теж потрібно періодично діставати та перемішувати. Інакше підгорить! Якщо робите гранолу на сковорідці, вогонь поставте найменший.

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Сирна запіканка з полуницею

Інгредієнти:​​

  • Сир домашній – 550 г
  • Полуниця – 500 г
  • Манка – 45 г
  • Цукор – 120 г
  • Вершкове масло – 20 г
  • Цукор ванільний – 5 г
  • Ізюм – 70 г
  • Сметана – 50 г
  • Яйце – 5 штук
  • Кориця мелена – 1 ст. л.
Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти - фото 409464

Рецепт приготування полуничної запіканки:

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів. Полуницю помийте та очистьте від хвостиків.
  2. У мисці збийте з цукром 2 яйця, додайте сир, манку, сметану. Перемішайте до однорідного стану.
  3. Введіть в масу інші яйця по одному, додайте ванільний цукор і родзинки, добре перемішайте.
  4. Змастіть форму для запікання вершковим маслом.
  5. На дно форми викладіть полуницю, вилийте зверху сирну суміш, посипте корицею.
  6. Відправте в духовку на 30-40 хвилин, поки поверхня запіканки не почне покриватися коричневою скоринкою.
  7. Дістаньте з духовки та охолодіть.

Полуничне морозиво з йогурту

Інгредієнти:​​

  • Натуральний густий йогурт (грецький, турецький) – 400 г
  • Полуниця свіжа – 200 г
  • Цукрова пудра – 2 ст. л.
  • М'ята – 2-3 листочки
Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти - фото 409465

Рецепт приготування морозива з йогурту і полуниці:

  1. Полуницю помийте, очистьте від хвостиків.
  2. Перебийте в блендері з цукровою пудрою. Кількість цукру ви можете зменшити або збільшити на власний смак.
  3. Змішайте йогурт з полуничним пюре в невеликій металевій мисці.
  4. Поставте в морозилку, поки йогурт не застигне (близько трьох годин).
  5. Дістаньте, розкладіть спеціальною ложкою для морозива та додайте м'яти для краси.

Полуничне варення з базиліком

Інгредієнти:​​

  • Полуниця – 1 кг
  • Цукор – 500 г
  • Листя базиліку – 20 г
  • Цукор ванільний – 20 г
Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти - фото 409469

Рецепт приготування варення з полуниці:

  1. Полуницю добре помийте та очистьте від хвостиків.
  2. Перекладіть в каструлю, засипте цукром і дайте постояти 20-30 хвилин, щоб ягоди пустили сік.
  3. Якщо полуниця досить велика, розріжте її навпіл. Якщо невелика – можна залишити її цілою.
  4. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння, періодично помішуючи ложкою. Варіть варення 5-10 хвилин після закипання.
  5. Додайте чисті листки червоного або зеленого базиліку, ванільний цукор за бажанням та варіть ще 1-2 хвилини.
  6. Розкладіть у стерильні банки та закрийте кришками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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