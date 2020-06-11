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Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти
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Літо – сезон смачної полуниці! Не можна втрачати нагоду поласувати цими ягодами, тому ділимося з вами найкращими рецептами десертів, у приготуванні яких використовується полуниця. Смачного!
Омлет з полуницею і ревенем
Інгредієнти:
- Яйця – 4 шт.
- Ревінь – 3 стебла
- Полуниця – 10 ягід
- Цукор – за смаком
- Сіль – дрібка
- Вершкове масло – 1 ст. л.
Рецепт приготування полуничного омлету:
- Ревінь миємо й нарізаємо невеликими шматочками. Потім заливаємо окропом на пару хвилин.
- Через 2-3 хвилини зливаємо воду з ревеню і посипаємо його цукром.
- Яйця збиваємо в глибокій мисці з дрібкою солі.
- Полуницю миємо й ріжемо кружальцями.
- У сковороді топимо вершкове масло та обсмажуємо в ньому ревінь.
- Додаємо полуницю, заливаємо збитими яйцями.
- Накриваємо кришкою і смажимо на середньому вогні 5-7 хвилин.
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Смузі з полуницею
Інгредієнти:
- Полуниця – 200 г
- Банан – 2 шт.
- Молоко – 1 стакан
- Гранола або вівсяні пластівці – 50 г
- Мед або цукор – за смаком
Рецепт приготування полуничного смузі:
- Полуницю миємо, відрізаючи хвостики. Банани чистимо і ріжемо кружальцями.
- У блендер складаємо вівсяні пластівці або гранолу, поливаємо їх молоком. Подрібнюємо до однорідності.
- Додаємо в молочну суміш полуницю, банан, цукор або мед. Знову вбиваємо масу.
- При подачі прикрашаємо полуницею і бананом.
Полуничний суп
Інгредієнти:
- Полуниця – 0.5 кг
- Цукор – за смаком
- Колотий лід – 0.5 склянки
- Сметана або вершки – для подачі
Рецепт приготування полуничного супу:
- Полуницю миємо, відриваємо хвостики та закидаємо в блендер разом з льодом і цукром.
- Включаємо на турборежим.
- Усе! При подачі можете додати сметану або вершки.
Оладки з полуницею і м'ятою
Інгредієнти:
- Кефір – 1 склянка
- Борошно – 1 склянка
- Полуниця – 1 стакан
- М'ята – 2-3 гілочки
- Цукор – за смаком
- Рослинна олія для смаження
Рецепт приготування полуничних котлет:
- Кефір змішуємо з яйцем, потім поступово додаємо туди борошно, було грудочок. Тісто повинно стати тягучим, як густа сметана, і повільно сповзати з ложки.
- Додаємо цукор за смаком, листочки м'яти та ріжемо полуничку кружечками.
- Знову перемішуємо і викладаємо ложкою на розпечену і змащену олією сковороду невеликими кружечками.
- Смажимо на невеликому вогні до золотистої скоринки. Подаємо зі сметаною, варенням, медом тощо.
Гранола з полуницею
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці не швидкого приготування – 3 ст. л.
- Насіння – 3 ст. л.
- Подрібнені горіхи – 2 ст. л.
- Сушені ягоди – 2 ст. л.
- Рідкий мед – 2 ст. л.
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Кориця – за бажанням
- Йогурт або молоко – для подачі
- Полуниця – для подачі
Рецепт приготування граноли з полуницею:
- Змішуємо сухі інгредієнти в глибокій мисці.
- В окремій мисочці змішуємо мед і олію. За бажанням можна додати корицю.
- Заливаємо цією заправкою суху суміш і добре перемішуємо. У вас вийдуть такі собі грудочки. Їх потрібно розбити.
- Викладаємо це на деко, застелене пергаментом і в нагріту духовку. Або на сковорідку, тільки обов'язково суху, без масла.
- Випікаємо-обсмажуємо хвилин 15, періодично помішуючи. З духовки теж потрібно періодично діставати та перемішувати. Інакше підгорить! Якщо робите гранолу на сковорідці, вогонь поставте найменший.
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Сирна запіканка з полуницею
Інгредієнти:
- Сир домашній – 550 г
- Полуниця – 500 г
- Манка – 45 г
- Цукор – 120 г
- Вершкове масло – 20 г
- Цукор ванільний – 5 г
- Ізюм – 70 г
- Сметана – 50 г
- Яйце – 5 штук
- Кориця мелена – 1 ст. л.
Рецепт приготування полуничної запіканки:
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Полуницю помийте та очистьте від хвостиків.
- У мисці збийте з цукром 2 яйця, додайте сир, манку, сметану. Перемішайте до однорідного стану.
- Введіть в масу інші яйця по одному, додайте ванільний цукор і родзинки, добре перемішайте.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом.
- На дно форми викладіть полуницю, вилийте зверху сирну суміш, посипте корицею.
- Відправте в духовку на 30-40 хвилин, поки поверхня запіканки не почне покриватися коричневою скоринкою.
- Дістаньте з духовки та охолодіть.
Полуничне морозиво з йогурту
Інгредієнти:
- Натуральний густий йогурт (грецький, турецький) – 400 г
- Полуниця свіжа – 200 г
- Цукрова пудра – 2 ст. л.
- М'ята – 2-3 листочки
Рецепт приготування морозива з йогурту і полуниці:
- Полуницю помийте, очистьте від хвостиків.
- Перебийте в блендері з цукровою пудрою. Кількість цукру ви можете зменшити або збільшити на власний смак.
- Змішайте йогурт з полуничним пюре в невеликій металевій мисці.
- Поставте в морозилку, поки йогурт не застигне (близько трьох годин).
- Дістаньте, розкладіть спеціальною ложкою для морозива та додайте м'яти для краси.
Полуничне варення з базиліком
Інгредієнти:
- Полуниця – 1 кг
- Цукор – 500 г
- Листя базиліку – 20 г
- Цукор ванільний – 20 г
Рецепт приготування варення з полуниці:
- Полуницю добре помийте та очистьте від хвостиків.
- Перекладіть в каструлю, засипте цукром і дайте постояти 20-30 хвилин, щоб ягоди пустили сік.
- Якщо полуниця досить велика, розріжте її навпіл. Якщо невелика – можна залишити її цілою.
- Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння, періодично помішуючи ложкою. Варіть варення 5-10 хвилин після закипання.
- Додайте чисті листки червоного або зеленого базиліку, ванільний цукор за бажанням та варіть ще 1-2 хвилини.
- Розкладіть у стерильні банки та закрийте кришками.
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