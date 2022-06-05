Як приготувати закуску з полуницею: оригінальний рецепт

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом оригінальної закуски. Оскільки зараз сезон полуниці, то без цього інгредієнту не обійтися. Спробуйте і ви!

Клопотенко пропонує рецепт карпачо з редиски та полуниці. Це тандем коренеплоду та ягоди, де ще й спеції додають аромату. Кухар впевнений, що всі будуть приємно вражені смаком.

І ще: Варення з полуниці: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото

Як приготувати карпачо з редискою і полуницею

Інгредієнти:

200 г полуниці

150 г редиски

1-2 дрібки молотого коріандру

1-2 дрібки міксу перців

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. соку лимона

сіль до смаку

Рецепт закуски з полуниці:

Підготуйте всі інгредієнти до страви. Візьміть 200 г стиглої полуниці, змініть з неї зелені хвостики, після промийте ягоди під струмом холодної води. Покладіть на паперовий рушник, щоб вона просохла. Візьміть 150 г редиски помийте, очистьте від хвостиків та поріжте тонкими кружечками. Коли полуниця просохне від води, поріжте її на кружечки й обережно перекладіть в невелику миску, додавши в посуд дрібку солі та 1 ст. л. соку лимона. Залиште на 10 хвилин. Кружечки редиски покладіть в інший посуд, полийте 1 ст. л. оливкової олії та ретельно перемішайте. Щоб подати страву на стіл, візьміть велику пласку тарілку та викладіть кружечки полуниці в один шар. Половину тарілки з полуницею посипте меленим міксом перців, а другу – меленим коріандром. Зверху на полуниці викладіть кружечки редиски.

До теми: З чим їсти полуницю: поради відомого шеф-кухаря