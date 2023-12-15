Рецепт ягідного пирога з йогуртовим суфле від Лізи Глінської

Якщо ви вже в пошуках перевірених смачних рецептів для святкового столу – ось один з них. Ліза Глінська вирішила поділитись деталями приготування смачного десерту.

Завжди, після солоних страв, хочеться скуштувати щось солоденьке. Тому кондитерка Ліза Глінська розповіла рецепт ягідного пирога з йогуртовим суфле.

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Сьогодні рецепт легкого та надзвичайно смачного ягідного пирога з йогуртовим суфле, – розповідає Глінська.

Інгредієнти:

Тісто:

220 г борошна (11 ст. л. без гірки)

130 г вершкового масла "Молокія" (жирністю 82%)

60 г жовтка (3 шт)

50 г цукрової пудри (2 ст. л. з гіркою)

5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

сіль



Ягідна начинка:

200 г ягід (малина та чорниця)

20 г цукру (1 ст. л. без гірки)

15 г кукурудзяного крохмалю (1,5 ч. л.)



Йогуртове суфле:

350 г білого йогурту "Молокія" (жирністю 3%)

90 г білка (3 шт)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)

ваніль або ванільний цукор

Спосіб приготування:

1. Приготуємо тісто. Змішуємо: борошно, розпушувач, цукрову пудру та сіль.

2. Беремо велику пласку ємність, висипаємо туди усі сухі інгредієнти та натираємо масло на дрібній тертці. Перемішуємо, маємо отримати крихту.

3. Додаємо жовтки та продовжуємо замішувати тісто. Ділимо тісто на 1/4 та 3/4. 1/4 частину тіста огортаємо харчовою плівкою та відправляємо в морозильну камеру.

4. Беремо роз'ємну форму діаметром 21-22 см. Кладемо на дно форми пергамент. З міста робимо дно та борт. Тісто можна розподілити за допомогою склянки.

5. Ставимо форму з тістом в морозильну камеру.

6. Приготуємо ягідну начинку. Змішуємо в сотейнику: ягоди, цукор та кукурудзяний крохмаль.

7. Ставимо на плиту та постійно помішуючи доводимо до кипіння. Крохмаль має заваритися. Переливаємо начинку в іншу ємність, вона має охолонути.

8. Приготуємо йогуртове суфле. Збиваємо білок в чаші комбайна до утворення піни.

9. Додаємо цукор та продовжуємо збивати до стійких піків. За допомогою сита додаємо кукурудзяний крохмаль та обережно перемішуємо.

10. Додаємо білий густий йогурт та делікатно перемішуємо. Суфле має лишитись ніжним та повітряним.

11. Збираємо пиріг. Беремо форму з тістом, на дно викладаємо ягідну начинку.

12. Зверху викладаємо ніжне йогуртове суфле та розрівнюємо його за допомогою ложки.

13. Дістаємо з морозильної камери 1/4 тіста, натираємо на терці та викладаємо поверх суфле.

14. Випікаємо пиріг в розігрітій духовці до 170 градусів з конвенцією 45-50 хвилин.

15. Знімаємо форму та присипаємо цукровою пудрою.

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