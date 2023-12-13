Готуємо неймовірно смачну домашню ковбаску разом з Володимиром Ярославським

Напередодні новорічних свят шеф-кухар Володимир Ярославський вирішив приготувати домашню ковбасу. Така страва точно підійде для вашого святкового столу.

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з підписниками ситним та смачним рецептом. Деталі приготування домашньої ковбаси він розмістив у Instagram.

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Я люблю експериментувати з рецептами – іноді, дуже його змінюю, а можу додати якийсь простий інгредієнт. І ковбаску обожнюю, але часто вона мені здається сухуватою, тому я вирішив додати цього разу картоплю. Ще були думки про гарбуза, ну то вже спробую іншим разом! – розповідає Ярославський.

Інгредієнти:

– 1.1 кг мʼякоті свинини: лопатка чи окіст

– 250г сала

– 200г сирої почищеної картоплі

– часник (можна сухий)

– мускатний горіх

– духмяний та чорний перці

– сіль з розрахунку 9г на 1кг продукту

– 100г крижаної води

Спосіб приготування:

1. Відкладаємо десь 200 г мʼяса та 50 г сала на перекрутку, а інше нарізаємо кубиком десь в 1 см, сало навіть трішки дрібніше.

2. Перекручуємо мʼясо, сало та чищену картоплю, останніми додаємо спеції та сіль. (Можна додати ще трішки підкопченої паприки, а замість свіжого часника можна узяти сухий).

3. Додаємо крижану воду і вимішуємо, навіть трішки "вибиваємо" фарш. Можна дати постояти, щоб мʼясо "узяло" усі спеції.

4. Наповнюємо фаршем кишку. Кишку беремо попередньо засолену – вони так дуже добре зберігаються. Важливо наповнювати десь на 2/3, бо натуральна оболонка зменшується при приготуванні.

5. Робимо декілька проколів – щоб виходив надлишковий сік.

5. Запікати при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.

6. Ще доливаємо трохи води на деко. Періодично перегортаємо, щоб була румʼяна скоринка з обох боків.

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