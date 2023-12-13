Апетитні слойки з сиром та грушею від Володимира Ярославського

Апетитні слойки з сиром та грушею

Коли хочеться чогось смачного та святкового – це саме той варіант. Слойки з сиром та грушею підійдуть для будь-якої події.

Український шеф-кухар Володимир Ярославський вирішив поділитись з підписниками рецептом апетитної страви. Переглянути деталі приготування можна у соцмережах шефа.

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Я обожнюю соковиту і смачну грушу, листкове тісто та й теплий сир з чимось солодким. А в цьому рецепті є і одразу, – розповідає Ярославський.

Інгредієнти:

– 500г листового тіста

– 2-3 груші

– 100г сир Брі

– 50г Дор Блю

– Лісовий горіх або мигдаль

– Мед

– Борошно

– Чебрець або лаванда, за бажанням

Спосіб приготування:

1. Розморожене тісто розкачати прямокутником товщиною приблизно 5мм.

2. Трішечки надрізати тісто по краям, а в середині попроколювати виделкою.

3. Змащуємо тісто яйцем та запікаємо до рум’яної скоринки 25 хвилин при 175 градусах.

4. Серединку трішечки придавлюємо руками до низу і кладемо очищену грушу нарізану дольками та сир вперемішку.

5. Для найкращого результату радимо грушу все ж таки очистити від шкірки та трішки проварити у легкому цукровому сиропі з лимоном та спеціями, або вином.

6. Разом з сиром ставимо пиріг знов в духовку хвилин на 20 при 175 – випікаємо поки не почне підрумʼянюватись сир.

7. Дістаємо з духовки, посипаємо горішками та поливаємо медом.

8. Брі можна замінити камамбером або будь-яким вашим улюбленим сиром, який добре плавиться.

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