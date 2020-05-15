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Австралійська шеф-кухар розсекретила незвичайний інгредієнт для приготування яєчні

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Як приготувати яєчню - фото 1
Як приготувати яєчню / tvcook

Багато хто з нас полюбляє яєчню на сніданок або ж як перекус, але ми припускаємо, що про цей незвичайний інгредієнт й подумати ніхто не міг, готуючи яйце. І австралійська ікона кулінарії Меггі Беєр розповіла, що ж надасть звичайній яєчні королівський смак.

Її рецепт досить простий: спочатку Меггі розбиває чотири яйця в місткість, збиває їх, вливає туди третину склянки вершків і солить. А потім вже настає час її секретного інгредієнта – цедри.

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Цедру від апельсина вона отримує, натираючи цитрус на тертці і після цього додає її в заздалегідь приготовлену суміш. Після цього перемішану яєчну кашку виливає на розігріту сковорідку, змащену вершковим маслом.

У процесі приготування яєчню необхідно постійно помішувати. Після цього Беер подає просту та смачну страву на тості з маслом, який посипає перцем.

Австралійська шеф-кухар розсекретила незвичайний інгредієнт для приготування яєчні - фото 404117

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Джерело: perthnow
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