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Ідеальний гарнір, який сподобається всім: приготуйте смачний кускус

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Приготуйте смачний кускус з овочами - фото 1
Приготуйте смачний кускус з овочами / lenta

Кускус – популярна крупа, яка стане відмінним гарніром для ваших страв. І ми пропонуємо рецепт, який дозволить приготувати її максимально смачно.

Ним у своєму інстаграмі поділився шеф-кухар Олександр Огороднік. Збережіть собі, щоб потішити себе та близьких смачненьким.

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Любите цю крупу? Якщо ні, то полюбите!
– запевняє шеф.

Інгредієнти на 500 грамів кускусу:

  • цибуля – 1 штука
  • морква – 1 штука
  • перець болгарський – 1 штука
  • зелений горошок – 100 грамів
  • часник – 2 зубчики
  • 1 чайна ложка солі
  • 1/2 чайної ложки цукру
  • 1/3 чайної ложки перцю чорного
  • 2 листочки лаврушки
  • близько 2 столових ложок олії для смаження
  • 1 столова ложка масла
  • 600 грамів води

Як приготувати кускус: дивіться відео

Приготування:

  1. Овочі нарізаємо кубиком, на розігріту пательню відправляємо спочатку цибулю з морквою, обсмажуємо 2 – 3 хвилини, потім додати перець і всипати спеції з часником, обсмажити ще 1 – 2 хвилини і додати кускус з вершковим маслом.
  2. Залити кускус окропом, перемішати і накрити кришкою або фольгою і залишити запарюватись на 5 хвилин.
  3. Готовий кускус перемішати і можна подавати до столу як гарнір до м'яса з салатом і соусом.

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Спробуйте і ви приготувати такий кускус. Це не лише максимально просто, а й надзвичайно смачно!

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