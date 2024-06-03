Ідеальний гарнір, який сподобається всім: приготуйте смачний кускус

Кускус – популярна крупа, яка стане відмінним гарніром для ваших страв. І ми пропонуємо рецепт, який дозволить приготувати її максимально смачно.

Ним у своєму інстаграмі поділився шеф-кухар Олександр Огороднік. Збережіть собі, щоб потішити себе та близьких смачненьким.

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Любите цю крупу? Якщо ні, то полюбите!

– запевняє шеф.

Інгредієнти на 500 грамів кускусу:

цибуля – 1 штука

морква – 1 штука

перець болгарський – 1 штука

зелений горошок – 100 грамів

часник – 2 зубчики

1 чайна ложка солі

1/2 чайної ложки цукру

1/3 чайної ложки перцю чорного

2 листочки лаврушки

близько 2 столових ложок олії для смаження

1 столова ложка масла

600 грамів води

Як приготувати кускус: дивіться відео

Приготування:

Овочі нарізаємо кубиком, на розігріту пательню відправляємо спочатку цибулю з морквою, обсмажуємо 2 – 3 хвилини, потім додати перець і всипати спеції з часником, обсмажити ще 1 – 2 хвилини і додати кускус з вершковим маслом. Залити кускус окропом, перемішати і накрити кришкою або фольгою і залишити запарюватись на 5 хвилин. Готовий кускус перемішати і можна подавати до столу як гарнір до м'яса з салатом і соусом.

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Спробуйте і ви приготувати такий кускус. Це не лише максимально просто, а й надзвичайно смачно!