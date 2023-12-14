Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Рецепт ніжного полуничного маршмеллоу від Лізи Глінської

  • 47
Полуничне маршмеллоу - фото 1
Полуничне маршмеллоу / YouTube

Українська кондитерка вирішила поділитись з підписниками рецептом апетитного десерту. Полуничне маршмеллоу точно сподобається усім ласунам.

Кондитерка Ліза Глінська розповіла у соцмережах, як приготувати ніжне полуничне маршмеллоу вдома. Записуйте рецепт і гайда готувати!

Цікаво: Ідеальний на сніданок: рецепт сирно-часникового хліба, який ви полюбите

Легкий в приготуванні та корисний десерт, який полюбляють діти та дорослі. Готуйте та діліться враженнями, – пише Глінська.

Інгредієнти:

  • 50 мл води (1/4 склянки)
  • 50 г полуничного пюре (3,5 ст. л.)
  • 10 мл лимонного соку (2 ч. л.)
  • 15 г желатину (3 ч. л.)
  • 75 мл води (до желатину) (5 ст. л.)
  • 50 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. )
  • 50 г цукрової пудри (2 ст. л. )

Спосіб приготування:

1. Приготуємо полуничне маршмеллоу. Об’єднуємо желатин з водою, перемішуємо та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин.

2. Приготуємо полуничний сироп. Об’єднуємо в сотейнику: воду, лимонний сік, пюре полуниці (за бажанням трішки водорозчинного барвнику, на кінчику ножа) та цукор. Перемішуємо.

3. Ставимо сотейник на плиту та варимо сироп по температури – 118 градусів. Постійно перемішуємо сироп термостабільною лопаткою. Контролюємо температуру за допомогою термометра.

4. Знімаємо сотейник з плити.

5. В чашу комбайна перекладаємо набряклий желатин та заливаємо гарячим сиропом. Вмикаємо комбайн та починаємо збивати масу.

6. Маса має бути трішки теплою, але тримати форму.

7. Попередньо потрібно підготувати кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 12-13 мм. Перекладаємо масу в кондитерський мішок.

8. Відсаджуємо сердечка на силіконовий, тефлоновий килимок або пергамент.

9. Присипаємо маршмеллоу цукровою пудрою з кукурудзяним крохмалем та лишаємо при кімнатній температурі на декілька годин для стабілізації.

10. Знімаємо маршмеллоу з килимка, обчислюємо в цукровій пудрі з крохмалем, прибираємо зайву пудру та викладаємо на тарілку.

І ще: Апетитні слойки з сиром та грушею від Володимира Ярославського

Джерело: Ліза Глінська
пропозиції партнерів
Новини