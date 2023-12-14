Рецепт ніжного полуничного маршмеллоу від Лізи Глінської

Українська кондитерка вирішила поділитись з підписниками рецептом апетитного десерту. Полуничне маршмеллоу точно сподобається усім ласунам.

Кондитерка Ліза Глінська розповіла у соцмережах, як приготувати ніжне полуничне маршмеллоу вдома. Записуйте рецепт і гайда готувати!

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Легкий в приготуванні та корисний десерт, який полюбляють діти та дорослі. Готуйте та діліться враженнями, – пише Глінська.

Інгредієнти:

50 мл води (1/4 склянки)

50 г полуничного пюре (3,5 ст. л.)

10 мл лимонного соку (2 ч. л.)

15 г желатину (3 ч. л.)

75 мл води (до желатину) (5 ст. л.)

50 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. )

50 г цукрової пудри (2 ст. л. )

Спосіб приготування:

1. Приготуємо полуничне маршмеллоу. Об’єднуємо желатин з водою, перемішуємо та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин.

2. Приготуємо полуничний сироп. Об’єднуємо в сотейнику: воду, лимонний сік, пюре полуниці (за бажанням трішки водорозчинного барвнику, на кінчику ножа) та цукор. Перемішуємо.

3. Ставимо сотейник на плиту та варимо сироп по температури – 118 градусів. Постійно перемішуємо сироп термостабільною лопаткою. Контролюємо температуру за допомогою термометра.

4. Знімаємо сотейник з плити.

5. В чашу комбайна перекладаємо набряклий желатин та заливаємо гарячим сиропом. Вмикаємо комбайн та починаємо збивати масу.

6. Маса має бути трішки теплою, але тримати форму.

7. Попередньо потрібно підготувати кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 12-13 мм. Перекладаємо масу в кондитерський мішок.

8. Відсаджуємо сердечка на силіконовий, тефлоновий килимок або пергамент.

9. Присипаємо маршмеллоу цукровою пудрою з кукурудзяним крохмалем та лишаємо при кімнатній температурі на декілька годин для стабілізації.

10. Знімаємо маршмеллоу з килимка, обчислюємо в цукровій пудрі з крохмалем, прибираємо зайву пудру та викладаємо на тарілку.

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