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Ідеальний на сніданок: рецепт сирно-часникового хліба, який ви полюбите

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Рецепт сирно-часнокового хліба - фото 1
Рецепт сирно-часнокового хліба / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Ми продовжуємо підшукувати на теренах мережі цікаві рецепти, які ви можете втілити у життя. Цього разу ловіть покроковий рецепт, як приготувати сирно-часниковий хліб.

Ним поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Перепис він виклав на своїй сторінці в інстаграмі, супроводивши його покроковою відеоінструкцією.

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Цей водночас ніжний та пікантний хліб. Нагадує той, що подають в американських піцеріях. Та запевняю, домашній вийде ще смачнішим! Швидко готується та не висихає кілька днів, – зауважив Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

Для заварного тіста:

  • Борошно – 20 грамів;
  • Молоко – 80 мілілітрів;
  • Борошно – 300 грамів;
  • Цукор – 15 грамів;
  • Сіль – 6 грамів;
  • Дріжджі – 6 грамів;
  • М'яке вершкове масло – 20 грамів;
  • Яйце – 1 штука;
  • Молоко – 90 мілілітрів;
  • Крем-сир – 40 грамів;
  • Вершкове масло – 80 грамів;
  • Петрушка – 25 грамів;
  • Сіль – 5 грамів;
  • Часник цілий – 1 штука;
  • Моцарела – 100 грамів + 30 грамів;
  • Яйце – 1 штука.

Як приготувати сирно-часниковий хліб: дивіться відео

Приготування:

  1. Борошно та молоко об'єднати, підігріти на плиті, доки заварне тісто не загусне.
  2. Усі сухі продукти, заварне тісто, яйце, молоко, крем-сир висипати в чашу міксера та перемішувати насадкою "гак" упродовж 10 хвилин.
  3. Додати 20 грамів вершкового масла та замішувати ще 5 хвилин.
  4. Перекласти в миску, змащену маслом та залишити підходити в теплому місці на 1,5 – 2 годин.
  5. Часник запекти при температурі 160° та видавити у вершкове масло. Додати петрушку, сіль та перемішати.
  6. Тісто розкатати у пласт 50 х 50 сантиметрів, змастити часниковим маслом, посипати сиром та порізати на квадратики за шириною та висотою форми. Скласти шматочки по 3 штуки та викласти у форму, застелену пергаментом.
  7. Змастити яйцем.
  8. Випікати 25 хвилин при температурі 180°, накривши фольгою.
  9. Дістати, посипати сиром і випікати ще 5 хвилин при 180°.

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Хліб не треба різати, від чудово ділиться на шматочки. Відмінно смакує з овочами або будь-яким улюбленим салатом, додає шеф.

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