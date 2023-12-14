Ідеальний на сніданок: рецепт сирно-часникового хліба, який ви полюбите

Ми продовжуємо підшукувати на теренах мережі цікаві рецепти, які ви можете втілити у життя. Цього разу ловіть покроковий рецепт, як приготувати сирно-часниковий хліб.

Ним поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Перепис він виклав на своїй сторінці в інстаграмі, супроводивши його покроковою відеоінструкцією.

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Цей водночас ніжний та пікантний хліб. Нагадує той, що подають в американських піцеріях. Та запевняю, домашній вийде ще смачнішим! Швидко готується та не висихає кілька днів, – зауважив Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

Для заварного тіста:

Борошно – 20 грамів;

Молоко – 80 мілілітрів;

Борошно – 300 грамів;

Цукор – 15 грамів;

Сіль – 6 грамів;

Дріжджі – 6 грамів;

М'яке вершкове масло – 20 грамів;

Яйце – 1 штука;

Молоко – 90 мілілітрів;

Крем-сир – 40 грамів;

Вершкове масло – 80 грамів;

Петрушка – 25 грамів;

Сіль – 5 грамів;

Часник цілий – 1 штука;

Моцарела – 100 грамів + 30 грамів;

Яйце – 1 штука.

Як приготувати сирно-часниковий хліб: дивіться відео

Приготування:

Борошно та молоко об'єднати, підігріти на плиті, доки заварне тісто не загусне. Усі сухі продукти, заварне тісто, яйце, молоко, крем-сир висипати в чашу міксера та перемішувати насадкою "гак" упродовж 10 хвилин. Додати 20 грамів вершкового масла та замішувати ще 5 хвилин. Перекласти в миску, змащену маслом та залишити підходити в теплому місці на 1,5 – 2 годин. Часник запекти при температурі 160° та видавити у вершкове масло. Додати петрушку, сіль та перемішати. Тісто розкатати у пласт 50 х 50 сантиметрів, змастити часниковим маслом, посипати сиром та порізати на квадратики за шириною та висотою форми. Скласти шматочки по 3 штуки та викласти у форму, застелену пергаментом. Змастити яйцем. Випікати 25 хвилин при температурі 180°, накривши фольгою. Дістати, посипати сиром і випікати ще 5 хвилин при 180°.

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Хліб не треба різати, від чудово ділиться на шматочки. Відмінно смакує з овочами або будь-яким улюбленим салатом, додає шеф.