Рецепт неймовірного яблучного штруделя від Лізи Глінської

Яблучний штрудель – класика серед десертів. Тонке хрустке тісто, соковита пропечена начинка, пікантний аромат кориці та родзинок. Відмовитися від такої насолоди буде важко.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська вирішила поділитись своїм неймовірно смачним рецептом. Деталі вона розмістила на своїй сторінці у Instagram.

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Штрудель ідеально підходить для вишуканого сніданку й святкової вечері. Також він чудово поєднується з холодним вершковим морозивом.

Друзі, ви вже давно чекали на цей рецепт! То сьогодні готуємо разом, все легко, смачно, просто та доступно. Беремо вже готове тісто Філо, додаємо будь яку начинку, в духовку і готово. Я обожнюю саме яблучну начинку, а ще вишневу… ну і солоні також люблю! – пише Глінська.

Інгредієнти на 2 шт:

400 г тіста філо

100-150 мл олії

1 кг яблук

50 г вершкового масла

100 г цукру

Ванільний цукор або кориця

30 г панірувальних сухарів

100 г родзинок

80 г волоського горіха

Спосіб приготування:

1. Очистити яблука від шкірки та кісточок, нарізати слайсами.

2. Протушкувати яблука на пательні, на вершковому маслі, щоб випарувалась волога. Дати яблукам охолонути.

3. Додати сухарі з цукром і ванільним цукром.

4. Додати промиті, просушені родзинки і обсмажені горіхи.

5. На один штрудель взяти 4-5 листів тіста Філо, кожен, за допомогою пензлика, змастити олією, накривши іншим. На край викласти начинку і сформувати рулет.

6. Випікати штрудель при 180 градусах – 20-25 хвилин, до золотавого кольору.

За 2-3 хвилини до випікання, змастити його невеликою кількістю вершкового масла.

7. Перед подачею присипати цукровою пудру. Краще смакує з вершковим морозивом.

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