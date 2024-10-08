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Рецепт неймовірного яблучного штруделя від Лізи Глінської

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Яблучний штрудель - фото 1
Яблучний штрудель / Ліза Глінська

Яблучний штрудель – класика серед десертів. Тонке хрустке тісто, соковита пропечена начинка, пікантний аромат кориці та родзинок. Відмовитися від такої насолоди буде важко.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська вирішила поділитись своїм неймовірно смачним рецептом. Деталі вона розмістила на своїй сторінці у Instagram.

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Штрудель ідеально підходить для вишуканого сніданку й святкової вечері. Також він чудово поєднується з холодним вершковим морозивом.

Друзі, ви вже давно чекали на цей рецепт! То сьогодні готуємо разом, все легко, смачно, просто та доступно. Беремо вже готове тісто Філо, додаємо будь яку начинку, в духовку і готово. Я обожнюю саме яблучну начинку, а ще вишневу… ну і солоні також люблю! – пише Глінська.

Інгредієнти на 2 шт:

  • 400 г тіста філо
  • 100-150 мл олії
  • 1 кг яблук
  • 50 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • Ванільний цукор або кориця
  • 30 г панірувальних сухарів
  • 100 г родзинок
  • 80 г волоського горіха

Спосіб приготування:

1. Очистити яблука від шкірки та кісточок, нарізати слайсами.

2. Протушкувати яблука на пательні, на вершковому маслі, щоб випарувалась волога. Дати яблукам охолонути.

3. Додати сухарі з цукром і ванільним цукром.

4. Додати промиті, просушені родзинки і обсмажені горіхи.

5. На один штрудель взяти 4-5 листів тіста Філо, кожен, за допомогою пензлика, змастити олією, накривши іншим. На край викласти начинку і сформувати рулет.

6. Випікати штрудель при 180 градусах – 20-25 хвилин, до золотавого кольору.
За 2-3 хвилини до випікання, змастити його невеликою кількістю вершкового масла.

7. Перед подачею присипати цукровою пудру. Краще смакує з вершковим морозивом.

До слова: Це дуже смачно: готуємо вдома шаурму по-одеськи

Джерело: Ліза Глінська
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