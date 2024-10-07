Це дуже смачно: готуємо вдома шаурму по-одеськи

Шаурма – надзвичайно популярний фастфуд. Її цінність полягає у поєднанні простих інгредієнтів і можливості приготувати в домашніх умовах без труднощів.

Рецептом шаурми по-одеськи поділився шеф-кухар Олександр Огороднік у своєму інстаграмі. Гайда насолоджуватись нею та тішити себе та своїх близьких!

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Шаурма по-одеськи

на 4 порції

Маринад для курочки:

500 грамів курячого філе

1,5 чайної ложки карі

1 чайна ложка копченої паприки

1 чайна ложка солі

1/2 чайної ложки цукру

1/2 чайної ложки чорного меленого перцю

2 столові ложки лимонного соку

2 столові ложки йогурту

1 столова ложка олії

Приготування курочки:

Маринувати мінімум 30 хвилин. Смажити по 1,5 – 2 хвилини з кожної сторони (або до готовності), в кінці накрити кришкою і дати відпочити 7 – 10 хвилин. Нарізати.

Як приготувати шаурму по-одеськи: дивіться відео

Для домашнього майонезу (Айолі):

2 курячих жовтки

2 зубчики часнику (15 грамів)

1 чайна ложка діжонської гірчиці

1 столова ложка лимонного соку

10 грамів солі

200 грамів олії

Приготування Айолі:

У високий стакан додайте жовток, часник, сіль, гірчицю, лимонний сік (або оцет) і олію. Важливо, щоб яйце залишилося на дні, а олія – зверху. Занурте погружний блендер до дна ємності, прямо на жовтки, і увімкніть блендер на максимальну швидкість. Збивайте на початку, не рухаючи блендером, поки суміш на дні не почне емульгуватися і ставати густою 5 – 10 секунд. Після цього повільно піднімайте блендер вгору і назад, захоплюючи олію зверху, поки вся маса не перетвориться на однорідний майонез. Змішайте готовий майонез зі 150 грамами сметани (за бажанням можете додати пару гілочок порізаного кропу).

Зберігайте готовий соус в холодильнику до 3 – 5 днів.

Складаємо шаурму :

Лаваш Соус часниковий Капуста Помідор Синя цибуля Картопля фрі Маринований огірок Курочка Соус часниковий Кетчуп

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Смачного!