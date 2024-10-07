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Це дуже смачно: готуємо вдома шаурму по-одеськи

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Готуємо шаурму по-одеськи - фото 1
Готуємо шаурму по-одеськи / stockking

Шаурма – надзвичайно популярний фастфуд. Її цінність полягає у поєднанні простих інгредієнтів і можливості приготувати в домашніх умовах без труднощів.

Рецептом шаурми по-одеськи поділився шеф-кухар Олександр Огороднік у своєму інстаграмі. Гайда насолоджуватись нею та тішити себе та своїх близьких!

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Шаурма по-одеськи

на 4 порції

Маринад для курочки:

  • 500 грамів курячого філе
  • 1,5 чайної ложки карі
  • 1 чайна ложка копченої паприки
  • 1 чайна ложка солі
  • 1/2 чайної ложки цукру
  • 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю
  • 2 столові ложки лимонного соку
  • 2 столові ложки йогурту
  • 1 столова ложка олії

Приготування курочки:

  1. Маринувати мінімум 30 хвилин.
  2. Смажити по 1,5 – 2 хвилини з кожної сторони (або до готовності), в кінці накрити кришкою і дати відпочити 7 – 10 хвилин.
  3. Нарізати.

Як приготувати шаурму по-одеськи: дивіться відео

Для домашнього майонезу (Айолі):

  • 2 курячих жовтки
  • 2 зубчики часнику (15 грамів)
  • 1 чайна ложка діжонської гірчиці
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 10 грамів солі
  • 200 грамів олії

Приготування Айолі:

  1. У високий стакан додайте жовток, часник, сіль, гірчицю, лимонний сік (або оцет) і олію. Важливо, щоб яйце залишилося на дні, а олія – зверху.
  2. Занурте погружний блендер до дна ємності, прямо на жовтки, і увімкніть блендер на максимальну швидкість.
  3. Збивайте на початку, не рухаючи блендером, поки суміш на дні не почне емульгуватися і ставати густою 5 – 10 секунд.
  4. Після цього повільно піднімайте блендер вгору і назад, захоплюючи олію зверху, поки вся маса не перетвориться на однорідний майонез.
  5. Змішайте готовий майонез зі 150 грамами сметани (за бажанням можете додати пару гілочок порізаного кропу).

Зберігайте готовий соус в холодильнику до 3 – 5 днів.

Складаємо шаурму :

  1. Лаваш
  2. Соус часниковий
  3. Капуста
  4. Помідор
  5. Синя цибуля
  6. Картопля фрі
  7. Маринований огірок
  8. Курочка
  9. Соус часниковий
  10. Кетчуп

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Смачного!

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