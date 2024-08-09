Рецепт курячого філе запеченого з овочами від Лізи Глінської

Це універсальна страва, яку можна приготувати в будь-яку пору року. Все легко, швидко, смачно, збалансовано та корисно!

Шукайте деталі приготування апетитної страви на сторінці шеф-кухарки Лізи Глінської у Instagram.

До слова: Котлети з сиром в томатному соусі за рецептом Ольги Рябенко

Напевно, частіше я асоціююсь у вас з десертами, але я також обожнюю готувати м‘ясні, рибні та овочеві страви. Мої домашні кажуть, що їм пощастило, бо готувати я люблю і кожного разу вигадую щось новеньке, – пише Глінська.

Інгредієнти:

Куряче філе – 3 шт

20 мл олії

Сіль

Чорний перець

Кабачок – 1шт

Баклажан – 1 шт

Помідор – 1 шт

Цибуля – 1 шт

70 г твердого сиру

Спосіб приготування:

1. Куряче філе миємо, просушуємо, промазуємо ароматною олією. Додаємо сіль і чорний перець.

2. Миємо та нарізаємо овочі кільцями.

3. У надріз філе вставляємо складені в стопку овочі.

4. Посипаємо натертим сиром і запікаємо в розігрітій до 190 градусів духовці – 25-30 хвилин.

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