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Рецепт курячого філе запеченого з овочами від Лізи Глінської

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Куряче філе з овочами - фото 1
Куряче філе з овочами / instagram

Це універсальна страва, яку можна приготувати в будь-яку пору року. Все легко, швидко, смачно, збалансовано та корисно!

Шукайте деталі приготування апетитної страви на сторінці шеф-кухарки Лізи Глінської у Instagram.

До слова: Котлети з сиром в томатному соусі за рецептом Ольги Рябенко

Напевно, частіше я асоціююсь у вас з десертами, але я також обожнюю готувати м‘ясні, рибні та овочеві страви. Мої домашні кажуть, що їм пощастило, бо готувати я люблю і кожного разу вигадую щось новеньке, – пише Глінська.

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 3 шт
  • 20 мл олії
  • Сіль
  • Чорний перець
  • Кабачок – 1шт
  • Баклажан – 1 шт
  • Помідор – 1 шт
  • Цибуля – 1 шт
  • 70 г твердого сиру

Спосіб приготування:

1. Куряче філе миємо, просушуємо, промазуємо ароматною олією. Додаємо сіль і чорний перець.

2. Миємо та нарізаємо овочі кільцями.

3. У надріз філе вставляємо складені в стопку овочі.

4. Посипаємо натертим сиром і запікаємо в розігрітій до 190 градусів духовці – 25-30 хвилин.

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Джерело: Ліза Глінська
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