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Котлети з сиром в томатному соусі за рецептом Ольги Рябенко

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Котлети з сиром в томатному соусі - фото 1
Котлети з сиром в томатному соусі

Пропонуємо вам приготувати на вечерю новий цікавий рецепт. Котлети з сиром ідеально підійдуть до будь-якого гарніру.

Шукайте деталі приготування на сторінці Ольги Рябенко у Instagram.

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За словами шеф-кухарки, коли хочеться приготувати щось новеньке, додайте до класичних котлет сир та томатне пюре зі свіжих українських помідорчиків. Новий, яскравий смак страви гарантовано.

Інгредієнти:

  • Курячий фарш – 700 г;
  • Яйце – 1 шт;
  • Панірувальні сухарі – 3 ст.л;
  • Сіль, перець;
  • Сушений часник – 1-2 ч.л;
  • Паприка – 1 ч.л;
  • Сир моцарела – 150 г (або міні моцарела);

Соус:

  • Цибуля – 1 шт;
  • Борошно – 1 ст.л;
  • Томатне пюре "Маленький кухар" – 400 мл;
  • Вода – 350 мл;
  • Базилік свіжий;
  • Сіль, перець, цукор;
  • Петрушка сушена.

Процес приготування:

1. До фаршу додати яйце, панірувальні сухарі та спеції. Замішуємо фарш і даємо постояти 20 хв.

2. Формуємо котлетки і в середину кладемо сир.

3. Обсмажуємо котлети на розігрітій сковорідці з обох сторін і прибираємо в сторону.

4. Для томатного соусу обсмажуємо нарізану кубиком цибулю5 хв. Додаємо борошно і смажимо ще 1 хв.

5. Вливаємо воду та томатне пюре.

6. Далі сушена петрушка, свіжий базилік, спеції, доводимо до смаку та повертаємо в соус котлетки.

7. Готуємо під кришкою на повільному вогні протягом 15 хв.

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Джерело: Ольга Рябенко
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