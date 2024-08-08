Котлети з сиром в томатному соусі за рецептом Ольги Рябенко

Котлети з сиром в томатному соусі

Пропонуємо вам приготувати на вечерю новий цікавий рецепт. Котлети з сиром ідеально підійдуть до будь-якого гарніру.

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За словами шеф-кухарки, коли хочеться приготувати щось новеньке, додайте до класичних котлет сир та томатне пюре зі свіжих українських помідорчиків. Новий, яскравий смак страви гарантовано.

Інгредієнти:

Курячий фарш – 700 г;

Яйце – 1 шт;

Панірувальні сухарі – 3 ст.л;

Сіль, перець;

Сушений часник – 1-2 ч.л;

Паприка – 1 ч.л;

Сир моцарела – 150 г (або міні моцарела);

Соус:

Цибуля – 1 шт;

Борошно – 1 ст.л;

Томатне пюре "Маленький кухар" – 400 мл;

Вода – 350 мл;

Базилік свіжий;

Сіль, перець, цукор;

Петрушка сушена.

Процес приготування:

1. До фаршу додати яйце, панірувальні сухарі та спеції. Замішуємо фарш і даємо постояти 20 хв.

2. Формуємо котлетки і в середину кладемо сир.

3. Обсмажуємо котлети на розігрітій сковорідці з обох сторін і прибираємо в сторону.

4. Для томатного соусу обсмажуємо нарізану кубиком цибулю5 хв. Додаємо борошно і смажимо ще 1 хв.

5. Вливаємо воду та томатне пюре.

6. Далі сушена петрушка, свіжий базилік, спеції, доводимо до смаку та повертаємо в соус котлетки.

7. Готуємо під кришкою на повільному вогні протягом 15 хв.

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