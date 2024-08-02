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Рецепт фунчози з овочами та яловичиною від Лізи Глінської

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Фунчоза з овочами та яловичиною - фото 1
Фунчоза з овочами та яловичиною / instagram

Фунчоза – це страва китайської, корейської, японської та інших азійських кухонь, яке готується з сухої локшини з приправами з маринованого перцю і джусаю, моркви, редьки, цибулі та інших овочів. Подається в гарячому або холодному вигляді. Також може подаватися з грибами або м'ясом.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська поділилась новим апетитним рецептом. Фунчоза ідеально підйде для обіду або вечері.

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Друзі, це одна з моїх найулюбленіших страв, яка живе в моєму холодильнику майже постійно. Вона дуже смачна як у гарячому, так і холодному вигляді, підходить як на сніданок, обід, так і на вечерю, – пише Глінська.

Інгредієнти:

  • 200 г фунчози
  • 500 г телятини
  • Ароматна олія "Олейна" з травами перець чилі, базилік, томат
  • 2 шт цибулі
  • 2 шт моркви
  • 1 шт болгарський перець (червоний)
  • 1 шт болгарський перець (жовтий)
  • Сіль
  • Кунжут

Спосіб приготування:

1. Нарізаємо телятину та овочі тоненькими смужками.

2. Обсмажуємо окремо на пательні кожен інгредієнт, додаючи невелику кількість ароматної олії з травами перець чилі, базилік, томат та сіль.

3. Складаємо все в велику миску.

4. Відварюємо фунчозу 4-5 хв. Додаємо її до обсмажених інгредієнтів. Перемішуємо.

5. Прикрашаємо обсмаженим кунжутом.

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Джерело: Ліза Глінська
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