Рецепт фунчози з овочами та яловичиною від Лізи Глінської

Фунчоза – це страва китайської, корейської, японської та інших азійських кухонь, яке готується з сухої локшини з приправами з маринованого перцю і джусаю, моркви, редьки, цибулі та інших овочів. Подається в гарячому або холодному вигляді. Також може подаватися з грибами або м'ясом.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська поділилась новим апетитним рецептом. Фунчоза ідеально підйде для обіду або вечері.

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Друзі, це одна з моїх найулюбленіших страв, яка живе в моєму холодильнику майже постійно. Вона дуже смачна як у гарячому, так і холодному вигляді, підходить як на сніданок, обід, так і на вечерю, – пише Глінська.

Інгредієнти:

200 г фунчози

500 г телятини

Ароматна олія "Олейна" з травами перець чилі, базилік, томат

2 шт цибулі

2 шт моркви

1 шт болгарський перець (червоний)

1 шт болгарський перець (жовтий)

Сіль

Кунжут

Спосіб приготування:

1. Нарізаємо телятину та овочі тоненькими смужками.

2. Обсмажуємо окремо на пательні кожен інгредієнт, додаючи невелику кількість ароматної олії з травами перець чилі, базилік, томат та сіль.

3. Складаємо все в велику миску.

4. Відварюємо фунчозу 4-5 хв. Додаємо її до обсмажених інгредієнтів. Перемішуємо.

5. Прикрашаємо обсмаженим кунжутом.

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