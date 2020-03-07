Американець прийшов на весілля сестри з ламою: кумедне відео

Мендл Вайншток зі штату Огайо орендував на фермі ламу, знайшов для неї смокінг і привів на весілля своєї старшої сестри Ріви. Витівку парубок планував протягом кількох років!

За словами Мендл, 5 років тому він почув розмову Ріви з подругами, в якій вона обговорювала своє весілля.

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Вона говорила про своє весілля так, ніби це станеться наступного дня. Хоча тоді вона ні з ким навіть не зустрічалася, – сказав хлопець.

Щоб позлити сестру, Мендл сказав, якщо вона запросить його на весілля, він прийде з ламою.

"Це було перше, що спало на думку", – пояснив хлопець.

У жовтні 2019 року Ріва заручилася та запросила брата на весілля. Мендл відразу надіслав сестрі повідомлення про те, що оренда лами підтверджена.

Хлопець розповів, що хоч оренда тварини коштувала 400 доларів, він не шкодує про свій план. Мендл приїхав на весілля з ламою, яку звати Шокі, яка пробула на святі 30 хвилин.

Сестра заявила, що вдячна братові за те, що зробив її одруження незабутнім. Водночас вона додала, що з нетерпінням чекає його весілля, "щоб помститися".

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