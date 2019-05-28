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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Спокуслива Rihanna показала маму і новий стиль

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Rihanna показала нові фото - фото 1
Rihanna показала нові фото / instagram.com/badgalriri

Популярна співачка Rihanna потішила фанатів свіжими фото, похизувавшись не лише стрункими ногами у коротенькій спідниці, а й матусею. Зірка знає, як привернути увагу.

31-річна співачка та бізнесвумен з Барбадосу Rihanna не частий гість соцмереж, однак вона має доволі активний профіль в Instagram, де періодично публікує фото. Зірка ділиться з фанатами кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів, тому не дивно, що за нею стежать понад 71 мільйон користувачів.

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Нещодавно Рі вклала договір з компанією LVMH (Louis Vitton Moët Hennessy) і вже презентувала першу власну колекцію одягу Fenty у Парижі. Жінка вже має власний бренд косметики та білизни, однак вирішила на цьому не зупинятися. До того ж, на презентацію вона прийшла не лише у вбранні власного виробництва, похизувавшись апетитними формами, а й взяла з собою свою маму. Нагадаємо, що Fenty - не просто красиве слово, а прізвище зірки.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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