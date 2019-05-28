Сексуальна гравець у покер показала апетитні форми у бікіні

Одна із найкрасивіших гравців у покер Сара Андервуд підкорила фанатів гарячим фото у купальнику. Ця дівчина точно вміє привертати увагу!

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та блогерка Сара Андревуд підкорює серця не лише суперників, а й підписників в соцмережі Instagram. І справді, за дівчиною стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що Сара обожнює ділиться світлинами з мандрів та пікантними кадрами з мінімальною кількістю одягу.

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Нещодавно модель нагадала, що до літа залишились лічені дні, адже похизувалась апетитними формами у бікіні в смужку. Важко не помітити звабливу фігуру Сари, яку за короткий час засипали компліментами в коментарях.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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